Hija de Laura Bozzo confirma que presentadora abandonó cuidados intensivos

La conductora de televisión Laura Bozzo dio un paso crucial en su recuperación al abandonar la zona de cuidados intensivos, luego de días críticos en los que solo le daban un 10% de probabilidades de sobrevivir.

La noticia fue confirmada por su primogénita, Victoria de la Fuente, durante una entrevista concedida al programa de espectáculos peruano Amor y fuego.

De la Fuente relató que la comunicadora ya se encuentra instalada en un cuarto regular y que incluso ha recuperado su temperamento característico: “Ya está gritándole a las enfermeras”.

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