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Hija de Laura Bozzo confirma que presentadora abandonó cuidados intensivos

Victoria de la Fuente, hija mayor de la presentadora peruana, indicó que su madre fue trasladada a una habitación común

Laura Bozzo
Bozzo debió someterse a una intervención de urgencia luego de que una úlcera le reventara mientras se encontraba en Acapulco.
Valeria Yuliana Arce Orozco

La conductora de televisión Laura Bozzo dio un paso crucial en su recuperación al abandonar la zona de cuidados intensivos, luego de días críticos en los que solo le daban un 10% de probabilidades de sobrevivir.

La noticia fue confirmada por su primogénita, Victoria de la Fuente, durante una entrevista concedida al programa de espectáculos peruano Amor y fuego.

De la Fuente relató que la comunicadora ya se encuentra instalada en un cuarto regular y que incluso ha recuperado su temperamento característico: “Ya está gritándole a las enfermeras”.