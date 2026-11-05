Hija de Laura Bozzo confirma que presentadora abandonó cuidados intensivos

La conductora de televisión Laura Bozzo dio un paso crucial en su recuperación al abandonar la zona de cuidados intensivos, luego de días críticos en los que solo le daban un 10% de probabilidades de sobrevivir.
La noticia fue confirmada por su primogénita, Victoria de la Fuente, durante una entrevista concedida al programa de espectáculos peruano Amor y fuego.
De la Fuente relató que la comunicadora ya se encuentra instalada en un cuarto regular y que incluso ha recuperado su temperamento característico: “Ya está gritándole a las enfermeras”.
De acuerdo con el testimonio de su hija, el quebranto de salud se desencadenó de forma repentina durante una estancia en Acapulco, México, donde Bozzo se encontraba en compañía de su otra hija y su asistente personal.
En horas de la madrugada, un dolor abdominal severo obligó a su entorno a solicitar una ambulancia de urgencia.
Al ingresar al centro médico local, el diagnóstico fue alarmante: la presentadora sufrió la perforación de una úlcera gástrica que desencadenó una peritonitis aguda.
“Entró en peritonitis. A la hora que entraron, creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta, o sea, fue súper grave”, detalló De la Fuente.
Tras ser estabilizada en Acapulco, y debido a la complejidad de su cuadro clínico, la conductora requirió ser trasladada a un hospital en Ciudad de México, donde permaneció bajo intubación asistida y monitoreo estricto en cuidados intensivos.