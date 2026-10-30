¿Cómo sigue Laura Bozzo? Este es su estado de salud

La presentadora de televisión peruana Laura Bozzo registró una leve mejoría en su condición médica tras ser extubada y trasladada fuera del área de cuidados intensivos en el Hospital General de México, donde permanece internada desde hace dos semanas en medio de una ola de falsos rumores sobre su fallecimiento.

Durante los últimos días, versiones infundadas sobre la supuesta muerte de la comunicadora cobraron fuerza en redes sociales. Sin embargo, este jueves 29 de octubre se dieron a conocer partes médicos oficiales que desmienten el deceso y actualizan la gravedad de su cuadro clínico.

De acuerdo con el reporte brindado en vivo por la periodista Elizabeth Curiel en el programa matutino mexicano Venga la alegría, Bozzo experimentó avances en las últimas 48 horas.

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