¿Cómo sigue Laura Bozzo? Este es su estado de salud

La presentadora de televisión peruana Laura Bozzo registró una leve mejoría en su condición médica tras ser extubada y trasladada fuera del área de cuidados intensivos en el Hospital General de México, donde permanece internada desde hace dos semanas en medio de una ola de falsos rumores sobre su fallecimiento.
Durante los últimos días, versiones infundadas sobre la supuesta muerte de la comunicadora cobraron fuerza en redes sociales. Sin embargo, este jueves 29 de octubre se dieron a conocer partes médicos oficiales que desmienten el deceso y actualizan la gravedad de su cuadro clínico.
De acuerdo con el reporte brindado en vivo por la periodista Elizabeth Curiel en el programa matutino mexicano Venga la alegría, Bozzo experimentó avances en las últimas 48 horas.
“El martes 27 por la tarde se le hicieron varios estudios de sangre y radiografías para poder evaluar esta situación y efectivamente fue trasladada al área de geriatría. Le retiraron los medicamentos vasopresores y este martes por fin la extubaron”, detalló Curiel desde las afueras del centro médico.
A pesar de que le fue retirado el tubo endotraqueal, la presentadora de 75 años continúa bajo sedación e inconsciente, asistida por puntas nasales de alto flujo para mantener niveles estables de oxigenación.
El equipo médico indicó que su pronóstico se mantiene bajo reserva debido a que enfrenta un cuadro complejo que incluye sepsis tratada con antibióticos de amplio espectro, una neumonía necrotizante y un derrame pleural (líquido acumulado en los pulmones), factores que, sumados a sus antecedentes de salud, prolongan el proceso de recuperación.
Por el momento, los especialistas no tienen previsto un plazo estimado para su alta hospitalaria, mientras su familia y seguidores se mantienen atentos a su evolución en el pabellón geriátrico.