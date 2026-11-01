Hija de Laura Bozzo aclara qué pasó con la presentadora tras falsos rumores de muerte

Luego de varios días de preocupación por la salud de la presentadora Laura Bozzo e incluso rumores sobre su supuesta muerte, Victoria de la Fuente, una de sus hijas, salió a desmentir el fallecimiento y aclaró cómo se encuentra actualmente la peruana.

Victoria habló en exclusiva con el programa Amor y fuego, de Perú. Relató que su madre se encontraba en Acapulco, México, cuando comenzó a presentar fuertes dolores durante la noche.

En ese momento, su otra hija estaba de visita y decidió llamar a una ambulancia. La presentadora fue trasladada a un hospital cercano, donde le diagnosticaron una úlcera que se había reventado y le había provocado peritonitis.

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