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Hija de Laura Bozzo aclara qué pasó con la presentadora tras falsos rumores de muerte

La reconocida conductora permanece internada en México tras ser intervenida quirúrgicamente de urgencia a causa de una perforación gástrica

Hija de Laura Bozzo afirmó que fue difícil ver rumores sobre la muerte de su madre.
Hija de Laura Bozzo afirmó que fue difícil ver rumores sobre la muerte de su madre.

Fiorella Montoya y El Tiempo Colombia

Luego de varios días de preocupación por la salud de la presentadora Laura Bozzo e incluso rumores sobre su supuesta muerte, Victoria de la Fuente, una de sus hijas, salió a desmentir el fallecimiento y aclaró cómo se encuentra actualmente la peruana.

Victoria habló en exclusiva con el programa Amor y fuego, de Perú. Relató que su madre se encontraba en Acapulco, México, cuando comenzó a presentar fuertes dolores durante la noche.

En ese momento, su otra hija estaba de visita y decidió llamar a una ambulancia. La presentadora fue trasladada a un hospital cercano, donde le diagnosticaron una úlcera que se había reventado y le había provocado peritonitis.