Grupo Chiquiticos busca a sus nuevos talentos: aquí le contamos cómo los niños pueden participar

El grupo infantil Chiquiticos está en busca de sus nuevos talentos. Si en casa hay pequeños que gustan del canto, actuación y baile, este es el momento para hacer la audición.

Las inscripciones están abiertas para niños entre los seis y 11 años. Los interesados deben enviar un mensaje al WhatsApp 8877-3030 solicitando el formulario de inscripción. El documento también está disponible en las redes sociales @chiquiticostv.

“Chiquiticos ya está preparando los grandes proyectos para 2027, que incluyen grandes temporadas en el Auditorio Nacional, espectáculos especiales, nuevas canciones, videos y algunas iniciativas internacionales; además, continúa desarrollando la campaña Misión Empatía, que suma varias actividades por todo el país para promover la empatía en la niñez”, explicó el grupo en un comunicado de prensa.

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