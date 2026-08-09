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Gloria Trevi sufrió aparatosa caída en pleno concierto y lo que sucedió después enloqueció al público

La cantante mexicana sufrió el percance mientras interpretaba su éxito ‘Todos me miran’

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Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA
Gloria Trevi
Gloria Trevi tiene programados dos conciertos en Costa Rica. (Cortesía)







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Gloria Trevi
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

El Universal

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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