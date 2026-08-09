Gloria Trevi sufrió aparatosa caída en pleno concierto y lo que sucedió después enloqueció al público

Gloria Trevi sufrió una aparatosa caída durante su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, en México. Mientras interpretaba su éxito Todos me miran, la cantante mexicana terminó en el suelo, pero se levantó de inmediato para continuar el espectáculo.

El percance ocurrió durante el coro de la canción, cuando la artista comenzó a brincar y uno de sus pies pareció doblarse, lo que la hizo caer frente a los asistentes.

Lejos de detener la presentación, Trevi se levantó rápidamente, retomó la energía del espectáculo y continuó cantando como si nada hubiera pasado, lo que desató una fuerte ovación y aplausos del público en reconocimiento a su profesionalismo.

Horas antes de su presentación en la Fenapo, Trevi visitó el Centro Penitenciario Estatal de La Pila, donde compartió con mujeres privadas de libertad y participó en una actividad enfocada en la esperanza y las segundas oportunidades.

La cantante mexicana también tiene programados dos conciertos en Costa Rica los próximos 3 y 4 de octubre de 2026, en Parque Viva.