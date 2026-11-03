Ginnés Rodríguez recrea un doloroso momento de su vida para alertar a las mujeres que caminan solas

La periodista Ginnés Rodríguez recordó un doloroso momento de su vida e, incluso, recreó parte de lo que vivió para brindar importantes consejos a las mujeres que la siguen en redes sociales.
En el video que publicó en sus plataformas, explicó que su intención es evitar que alguien pase por lo mismo que ella, ya sea por descuido, confianza o desconocimiento.
Según contó la comunicadora, hace tiempo fue víctima de un asalto cuando iba caminando sola por la calle. En ese momento, un hombre la abordó al doblar una esquina para cometer el delito.
Después de esa experiencia, aprendió y aplicó diferentes consejos cuando está sola en algún lugar.
El primer consejo fue usar zapatos que faciliten correr. Además, llevar el bolso adelante y “prensado” con el brazo; agregó que en las esquinas ella aplica la técnica de salir a la calle y abordar el camino de forma abierta, para así tener un margen de espacio y poder ver quién viene del otro lado de la acera.
En cuanto al teléfono celular, fue enfática en decir que debe ir guardado, no solo para evitar la tentación de algún ladrón, sino porque ir viendo el aparato provoca distracción. Otro detalle importante que mencionó es que, al llegar al final de una cuadra, conviene volver a ver hacia atrás para verificar quién va en su camino.
Esta última técnica fue la que la salvó de un segundo asalto, porque cierta vez lo hizo; los hombres que iban tras ella se detuvieron y le dio tiempo de volver a la parada del bus, donde había más personas.
“Si ven algo que les parece feo, sospechoso o mala corazonada, griten, corran, ni lo piensen”, concluyó.
Ginnés Rodríguez da importantes consejos a las mujeres que andan solas