AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Ginnés Rodríguez recrea un doloroso momento de su vida para alertar a las mujeres que caminan solas

La periodista grabó un video especial basado en una impactante experiencia

Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez aprovechó sus redes sociales para brindar importantes consejos a las mujeres que andan solas por la calle. Archivo
Jessica Rojas Ch.

La periodista Ginnés Rodríguez recordó un doloroso momento de su vida e, incluso, recreó parte de lo que vivió para brindar importantes consejos a las mujeres que la siguen en redes sociales.

En el video que publicó en sus plataformas, explicó que su intención es evitar que alguien pase por lo mismo que ella, ya sea por descuido, confianza o desconocimiento.

Según contó la comunicadora, hace tiempo fue víctima de un asalto cuando iba caminando sola por la calle. En ese momento, un hombre la abordó al doblar una esquina para cometer el delito.