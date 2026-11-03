Ginnés Rodríguez recrea un doloroso momento de su vida para alertar a las mujeres que caminan solas

La periodista Ginnés Rodríguez recordó un doloroso momento de su vida e, incluso, recreó parte de lo que vivió para brindar importantes consejos a las mujeres que la siguen en redes sociales.

En el video que publicó en sus plataformas, explicó que su intención es evitar que alguien pase por lo mismo que ella, ya sea por descuido, confianza o desconocimiento.

Según contó la comunicadora, hace tiempo fue víctima de un asalto cuando iba caminando sola por la calle. En ese momento, un hombre la abordó al doblar una esquina para cometer el delito.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

