‘Fui atacado por leones en África’: Araya Vlogs sorprende con su nuevo desafío extremo (video)

El youtuber costarricense Araya Vlogs desafió a la muerte durante una de sus últimas aventuras; esta vez experimentó lo que es estar cara a cara con leones salvajes en África.

“Fui atacado por leones en África” fue el título que le puso el creador de contenido al video que compartió en sus redes sociales, para mostrar la convivencia de varios de estos grandes animales en un refugio custodiado por expertos.

“Me parece que no he visto leones tan grandes como estos (...)”, manifestó mientras explicaba su visita en el lugar, cuando, de pronto, un macho saltó hacia él. La ventaja es que estaba seguro porque entre él y el animal había una cerca reforzada que evitó que la fiera lo alcanzara.

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