AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

‘Fui atacado por leones en África’: Araya Vlogs sorprende con su nuevo desafío extremo (video)

El creador de contenido costarricense visitó un refugio africano y vivió de cerca una experiencia que pocos en el mundo pueden

Araya Vlogs
Araya Vlogs tiene acostumbrados a sus seguidores a verlo experimentar situaciones al límite; esta vez estuvo cara a cara con leones africanos. Captura de video
Jessica Rojas Ch.

El youtuber costarricense Araya Vlogs desafió a la muerte durante una de sus últimas aventuras; esta vez experimentó lo que es estar cara a cara con leones salvajes en África.

“Fui atacado por leones en África” fue el título que le puso el creador de contenido al video que compartió en sus redes sociales, para mostrar la convivencia de varios de estos grandes animales en un refugio custodiado por expertos.

“Me parece que no he visto leones tan grandes como estos (...)”, manifestó mientras explicaba su visita en el lugar, cuando, de pronto, un macho saltó hacia él. La ventaja es que estaba seguro porque entre él y el animal había una cerca reforzada que evitó que la fiera lo alcanzara.