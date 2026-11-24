Nacido bajo el nombre de Farrokh Bulsara en Zanzíbar (actual Tanzania) en 1946, Freddie Mercury redefinió el rol del frontman en la historia del rock. Como vocalista, pianista y principal compositor de Queen, combinó un rango vocal de cuatro octavas con una presencia escénica teatral quizás irrepetible.

El 24 de noviembre de 1991, apenas un día después de hacer público su diagnóstico de sida, falleció a los 45 años en su residencia de Garden Lodge, en Londres, a causa de una bronconeumonía. Su partida conmocionó al mundo entero, pero también catalizó una respuesta solidaria.

A raíz de su muerte, los miembros restantes de Queen —Brian May, Roger Taylor y John Deacon— junto con su mánager Jim Beach, crearon The Mercury Phoenix Trust.

A 35 años de su partida, esta organización benéfica continúa activa, financiando más de 1.700 proyectos en decenas de países para combatir el VIH/sida a nivel mundial, enfocándose en la educación, la concientización y el apoyo directo a comunidades vulnerables.

Este 24 de noviembre se cumplen 35 años de la muerte del músico, quien falleció en Londres a los 45 años. (Archivo de La Nación)

Las 10 canciones más escuchadas para recordarlo

Para rendirle homenaje a Freddie Mercury en su 35.º aniversario luctuoso, recopilamos las 10 canciones de Queen más reproducidas en Spotify:

10. I Want to Break Free: Escrita por el bajista John Deacon e incluida en el álbum The Works de 1984, esta canción combina el pop-rock con una letra sobre la búsqueda de independencia.

9. Somebody to Love: Compuesta por Mercury, esta pieza explora la soledad y la búsqueda del amor mediante una interpretación influida por el góspel.

8. Radio Ga Ga: Escrita por el baterista Roger Taylor, la canción refleja la presencia de los sintetizadores en el repertorio de Queen. Su letra aborda el lugar de la radio en la cultura popular.

7. Killer Queen: Composición que aparece en el álbum Sheer Heart Attack de 1974.

6. Crazy Little Thing Called Love: Escrita por Mercury e incluida en The Game.

5. We Will Rock You: Compuesta por Brian May, la canción utiliza una base de pisadas y palmadas sobre la que Mercury interpreta.

Freddie Mercury falleció en Londres el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, un día después de anunciar públicamente que tenía sida. (Archivo de La Nación. )

4. Another One Bites the Dust: Escrita por John Deacon y publicada en The Game en 1980, esta pieza sitúa el bajo en el centro de la composición.

3. Under Pressure: Lanzada en 1981, esta colaboración reunió a Queen y David Bowie.

2. Don’t Stop Me Now: Compuesta por Mercury e incluida originalmente en Jazz en 1978, la canción avanza desde una introducción de piano hacia un ritmo acelerado.

1. Bohemian Rhapsody: Escrita por Mercury y publicada en A Night at the Opera en 1975, esta composición reúne balada y hard rock.