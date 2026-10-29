Fonseca en Costa Rica: estos son los precios de las entradas para su concierto del 2027

Ya están a la venta las entradas para el concierto que presentará en Costa Rica el colombiano Fonseca, en marzo del 2027.

La productora ONE Entertainment confirmó que el artista, como parte de su gira internacional Antes que el tiempo se vaya, cantará sus grandes éxitos el 12 de marzo en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva.

Los boletos están disponibles para la compra en el sitio eticket.cr. La preventa está habilitada hasta el 31 de octubre para clientes de las tarjetas BAC, mientras que a partir del 1. ° de noviembre la venta es libre para cualquier tipo de pago.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

