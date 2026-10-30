Flor Urbina evalúa el swing criollo de Antuan Fallas y Alhanna Morales en ‘Mira quién baila’

FlorUrbina, conocida como la jueza de hierro durante su paso por distintos formatos de Teletica, reapareció en la discusión del entretenimiento nacional para emitir su veredicto técnico sobre el desempeño de Antuan Fallas en la pista de Mira quién baila.
Tras recibir constantes consultas de sus seguidores acerca de la actual temporada del concurso, Urbina compartió en sus plataformas sociales una valoración del swing criollo presentado por Fallas junto a la bailarina profesional Alhanna Morales.
“Confieso que no sabía quién era Antuan hasta que comenzaron a preguntarme tanto por él. Al verlo bailar, entendí la conexión que ha generado. En ese swing encontré carisma, autenticidad y un disfrute que llegaba a la pantalla. Conectaba con su pareja y con los integrantes del grupo: los miraba, interactuaba y compartía con ellos lo que estaba sucediendo”, explicó la experta.
En el plano estrictamente técnico, Urbina destacó la solidez del montaje: “El trabajo técnico estuvo bien logrado y, aunque era una propuesta estilizada, conservaba la esencia del swing criollo. Hubo buena coordinación y precisión musical”.
Asimismo, elogió la labor de Morales tras bambalinas: “Reconozco la maestría de Alhanna para aprovechar sus fortalezas con creatividad, sin exponerlo a riesgos innecesarios.Saber qué pedirle a un bailarín para que pueda brillar es parte del trabajo coreográfico”.
Al otorgar una puntuación a la rutina, Urbina no dudó en posicionarlos en la cima de la gala: “Mi nota para esta presentación sería un 8 sobre 10. Para mí, fueron la mejor pareja de la noche y habrían recibido mi único ocho. Las demás presentaciones habrían quedado entre cinco y siete”.
La maestra de baile aprovechó su comentario para poner sobre la mesa una observación de peso acerca del sistema de evaluación que Teletica, al prescindir de calificaciones numéricas visibles para el público.
“Como aquí no se muestran notas numéricas, comparto las mías como una valoración personal. Creo que poner números obligaría al jurado a hacer más explícitas las diferencias entre parejas y abriría más debate sobre sus decisiones. Desconozco por qué se eligió esta dinámica”, concluyó Urbina, quien anunció que comentará en vivo las próximas galas mediante su cuenta de TikTok.