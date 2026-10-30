Flor Urbina evalúa el swing criollo de Antuan Fallas y Alhanna Morales en ‘Mira quién baila’

Flor Urbina, conocida como la jueza de hierro durante su paso por distintos formatos de Teletica, reapareció en la discusión del entretenimiento nacional para emitir su veredicto técnico sobre el desempeño de Antuan Fallas en la pista de Mira quién baila.

Tras recibir constantes consultas de sus seguidores acerca de la actual temporada del concurso, Urbina compartió en sus plataformas sociales una valoración del swing criollo presentado por Fallas junto a la bailarina profesional Alhanna Morales.

“Confieso que no sabía quién era Antuan hasta que comenzaron a preguntarme tanto por él. Al verlo bailar, entendí la conexión que ha generado. En ese swing encontré carisma, autenticidad y un disfrute que llegaba a la pantalla. Conectaba con su pareja y con los integrantes del grupo: los miraba, interactuaba y compartía con ellos lo que estaba sucediendo”, explicó la experta.

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