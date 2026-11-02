¿Fin del romance?: periodista confirma ruptura entre Toni Costa y Mimi Ortiz

El noviazgo entre el bailarín español Toni Costa y la presentadora costarricense Mimi Ortiz habría llegado a su fin, según reveló la periodista argentina de espectáculos Mandy Fridmann durante una entrevista televisiva cuya información replicó la revista People. En las declaraciones, la comunicadora afirmó contar con la confirmación directa del artista.

Las especulaciones sobre la separación entre la pareja venían cobrando fuerza desde meses atrás, motivadas principalmente por la ausencia de interacciones, fotografías y muestras de afecto en sus respectivos perfiles sociales, donde solían compartir instantes de su vínculo sentimental.

La ruptura fue ratificada por Fridmann en el programa ¡Tal cual! Sin filtro, transmitido por LUBOX TV y conducido por Quique Usales. Ante la consulta sobre el vínculo, la periodista aseguró de forma categórica: “Se terminó, confirmado. Me lo confirmó el propio Toni”.

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