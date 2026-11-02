¿Fin del romance?: periodista confirma ruptura entre Toni Costa y Mimi Ortiz

El noviazgo entre el bailarín español Toni Costay la presentadora costarricense Mimi Ortiz habría llegado a su fin, según reveló la periodista argentina de espectáculos Mandy Fridmann durante una entrevista televisiva cuya información replicó la revista People. En las declaraciones, la comunicadora afirmó contar con la confirmación directa del artista.
Las especulaciones sobre la separación entre la pareja venían cobrando fuerza desde meses atrás, motivadas principalmente por la ausencia de interacciones, fotografías y muestras de afecto en sus respectivos perfiles sociales, donde solían compartir instantes de su vínculo sentimental.
La ruptura fue ratificada por Fridmann en el programa ¡Tal cual! Sin filtro, transmitido por LUBOX TV y conducido por Quique Usales. Ante la consulta sobre el vínculo, la periodista aseguró de forma categórica: “Se terminó, confirmado. Me lo confirmó el propio Toni”.
En la misma transmisión, Fridmann añadió que Mimi ya habría iniciado un nuevo capítulo amoroso en su vida personal: “Festejó sus 33 años o 34, no me acuerdo, y presentó a su nueva pareja”, aseguró al aire.
La relación entre Costa y Ortiz comenzó a gestarse a mediados del 2024 a raíz de su convivencia en el formato televisivo Mira quién baila. Con el paso de los meses, ambos mantuvieron un romance que debió sortear constantes viajes y compromisos internacionales.
Pese a que ninguno de los dos ha emitido una declaración formal sobre el desenlace, ambos compartieron reflexiones en redes que anticipaban el cierre de su ciclo.
Por un lado, el coreógrafo español señaló semanas atrás que este 2026 representó un periodo de pérdidas personales, destacando que su corazón se encontraba “en paz” y enfocado en aprendizajes sin resentimientos.
Ortiz publicó mensajes enfocados en la aceptación y la fe: “Confío en que lo que Dios quita y lo que pone en nuestra vida forma parte de un plan perfecto, aunque a veces solo podamos ver un pedacito y no comprendamos sus decisiones. Hoy me siento tranquila, en paz, agradecida y emocionada por lo que viene”, compartió la costarricense ante sus seguidores.