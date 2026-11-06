FAV y Tino Amor, Dylan Thomas y más artistas se suman a la fiesta de aniversario del Chopo Tico

La música costarricense se viste de fiesta con la celebración del aniversario del proyecto cultural Chopo Tico, que a lo largo de cinco años se ha convertido en una importante vitrina para el arte hecho en nuestro país.

Este domingo 8 de noviembre, en El Mercadito La California, será el espectáculo de festejo con una variada oferta de artistas costarricenses, diseño y propuestas gastronómicas. El evento se realizará de 3 a 9 p. m. El cartel de artistas invitados está formado por Dylan Thomas, Lentamente, The Freak & The Puppet, el dúo FAV & Tino Amor y la selección musical de DJ Ari Nosleep.

Como parte de la experiencia integral, la actividad tendrá como invitados especiales a los proyectos No Corro Nada y Oasis Flea Market.

Los boletos están a la venta en el sitio latiqueteracr.com. Los precios y localidades son:

Entrada general: ¢5.000.

Promoción 2X1: ¢8.000.

VIP: ¢20.000 (cupo limitado).

A estos montos se les deben sumar los cargos por servicio.

En el Chopo Tico la variedad musical es la regla. Para la fiesta de aniversario también está invitado el DJ Ari Nosleep. (Cortesía)

Chopo Tico: cinco años de música costarricense

El proyecto Chopo Tico vio la luz en julio de 2021, en una etapa compleja marcada por las restricciones de la pandemia sanitaria. La iniciativa surgió como una alianza entre Jaika Producciones y House of Artists, en colaboración con Distrito Carmen, con la meta de abrir ventanas de exposición para el talento emergente y dinamizar la economía creativa de los artistas y pequeños productores costarricenses.

Su concepto tomó inspiración directa del emblemático Tianguis Cultural del Chopo de México, transformándose en un punto de encuentro urbano donde confluyen la música alternativa, el intercambio comunitario y el emprendimiento.

A lo largo de su trayectoria, el espacio ha marcado hitos memorables para el rock y el circuito independiente costarricense. En sus ediciones albergó el primer concierto compartido entre las bandas El Parque y Gandhi, festejos de trayectoria de agrupaciones como Evolución y Los Garbanzos, el adiós de Billy The Kid de los escenarios, la despedida de Dono en La Milixia y los esperados reencuentros en vivo de grupos como UFO y Mod-Ska.

“El quinto aniversario representa mucho más que una celebración musical. Es también un reconocimiento a los artistas, emprendedores, equipos de producción y asistentes que han contribuido a construir y mantener vivo este espacio”, manifestó la producción en un comunicado de prensa.

“En una industria donde los proyectos independientes enfrentan importantes desafíos, la continuidad de El Chopo Tico refleja el valor de la colaboración y la necesidad de seguir creando oportunidades para el talento nacional”, agregó.