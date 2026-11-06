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FAV y Tino Amor, Dylan Thomas y más artistas se suman a la fiesta de aniversario del Chopo Tico

Este domingo se celebran los cinco años de este proyecto cultural, el cual ha sido una vitrina para la música costarricense

Chopo Tico FAV Tino Amor DJ Ari Nosleep
El duó FAV y Tino Amor son parte de la fiesta de aniversario del Chopo Tico que será en El Mercadito La California. Cortesía
Jessica Rojas Ch.