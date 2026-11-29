El paso de Karol G por el Estadio Nacional dejó momentos memorables entre los miles de asistentes, pero ninguno tan especial como el que vivió un fanático costarricense llamado Carlos Mario Zúñiga, quien fue elegido para subir a la tarima y bailar junto a la intérprete colombiana durante su presentación.

A través de un video publicado en sus redes sociales tras el espectáculo, el joven compartió entre gritos de emoción, risas y incredulidad cómo vivió el instante en que pasó de estar entre el público a compartir el escenario con la artista.

“¡Bailé con Karol G! Realmente anoche fue una de las mejores noches de mi vida. Y es que obviamente yo me esperaba estar en ese escenario, y yo creo que todos los que estaban en mi live de TikTok lo decretamos. Efectivamente, cuando yo llegué todo el mundo me decía: ‘Te van a subir’”, relató.

Para llamar la atención de la cantante y su equipo, Carlos apostó por una producción personal: confeccionó un llamativo traje azul con pedrería y un penacho de plumas inspirado en uno de los atuendos icónicos de la intérprete de Bby Wow.

Según contó, evitó ver adelantos de otros conciertos de la gira Tropicoqueta Tour en redes sociales para vivir el momento sin expectativas previas.

“Obviamente me pidió pasarela y yo tenía que darle pasarela de la buena. Le tenía que encantar mi outfit porque estaba inspirado en ese look. Cuando me subieron me decían los bailarines: ‘Tenés que romperla, te ves hermoso, me encanta’. Solamente tenía una oportunidad y eso no lo podía desaprovechar”, explicó.