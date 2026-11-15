Famoso galán de novelas Eduardo Yáñez denuncia que intentaron extorsionarlo con una llamada íntima falsa

El famoso actor y galán de novelas Eduardo Yáñez denunció que intentaron extorsionarlo con una supuesta llamada telefónica de corte íntimo.

En sus redes sociales, el artista mexicano de 66 años narró en un extenso video todo lo que sucedió y que, al final, las personas que intentaron engañarlo le pidieron $10.000.

Yáñez contó que recibió una llamada por video en su teléfono celular de un número desconocido. Al responder, vio la imagen de una mujer realizando acciones sexuales; él, dijo, cortó la comunicación de inmediato.

Al día siguiente, la mujer le envió un mensaje amenazándolo con publicar lo que él afirmó eran imágenes manipuladas creadas a partir de la llamada. “No sé cómo se hacen esos trucos, pero le agregó cosas”, explicó el intérprete.

Pocos minutos después, recibió otra llamada de una persona haciéndose pasar por el periodista Pedro Ferriz Híjar. Este hombre le dijo que había recibido las supuestas imágenes y que podía ayudarlo a detener la extorsión comunicándolo con un oficial de policía.

La red de extorsión que denunció Yáñez incluyó a otra persona, el supuesto agente, quien después también entabló conversación con el actor ofreciéndole ser conexión entre él y la mujer para llegar a un acuerdo económico y evitar la publicación.

La asistente de Yáñez le recomendó no responder más llamadas o mensajes.

En otro momento de su relato, el mexicano agregó que las personas habrían utilizado la imagen de una menor de edad para reforzar la amenaza.

De acuerdo con Infobae, aunque el actor no presentó pruebas públicas sobre la situación, aseguró que los números de donde lo contactaron corresponden a República Dominicana. Hasta el momento, el azteca contó que no pagó ningún monto para detener la posible publicación.

Al cierre del video, Yáñez recomendó a las personas no responder mensajes o llamadas de números desconocidos. El actor no informó si presentó una denuncia formal.