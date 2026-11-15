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Famoso galán de novelas Eduardo Yáñez denuncia que intentaron extorsionarlo con una llamada íntima falsa

El intérprete comentó que supuestamente le pidieron $10.000 para evitar la publicación de imágenes que él afirma fueron manipuladas

El mexicano Eduardo Yañez es considerado uno de los galanes de las telenovelas mexicanas.
El mexicano Eduardo Yáñez, actualmente de 66 años, es considerado uno de los galanes de las telenovelas mexicanas. Archivo
Jessica Rojas Ch.