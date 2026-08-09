Viva

Explorador de ‘NatGeo’ vive en Costa Rica un momento único y desata comentarios de costarricenses

El también fotógrafo se encuentra documentando su viaje y ya tuvo una experiencia inolvidable

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El explorador Nico Marín se encuentra en Costa Rica junto a su hermana y ya dice que el país se convirtió en su lugar favorito.
El explorador Nico Marín, de 'NatGeo', se encuentra en Costa Rica junto a su hermana y ya dice que el país se convirtió en su lugar favorito. (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NatgeoNational Geografic
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.