Explorador de ‘NatGeo’ vive en Costa Rica un momento único y desata comentarios de costarricenses

El explorador Nico Marín, de 'NatGeo', se encuentra en Costa Rica junto a su hermana y ya dice que el país se convirtió en su lugar favorito.

El explorador de NatGeo y reconocido fotógrafo submarino, Nico Marín, vivió uno de los momentos más inolvidables de su carrera cuando fue sorprendido por la naturaleza en Costa Rica, donde se encuentra de vacaciones.

“Son las dos de la mañana y estoy en el medio de Costa Rica. Nunca había escuchado una lluvia tan fuerte en el medio de la selva. Escuchen la lluvia”, dijo con una enorme sonrisa en el rostro en el video que publicó en su TikTok.

El joven se encontraba en una cabaña en Puerto Viejo de Limón, en medio del bosque costarricense, por lo que, al mostrar su ventana, afuera lo único que había era vegetación siendo bañada por la lluvia.

En los comentarios del clip, los ticos se hicieron presentes y le dieron un consejo de qué es lo mejor que podría hacer cuando eso sucede en el país.

“Ese es el momento exacto donde nosotros los ticos decimos qué rico a dormir”, “No hay nada más rico para dormir que un aguacero de madrugada” y “¿Qué hace despierto? Esa lluvia está apenas para dormir. Aproveche", fueron parte de los más de 250 comentarios que recibió en su video.

Además, Marín quedó encantado con el país e incluso ha documentado en videos de YouTube su travesía y ya describe a Costa Rica como su lugar favorito.