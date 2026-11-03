Español en Costa Rica reveló su ‘adicción’ a un producto tico: ‘La mayor fantasía que he visto’

Podemos llamarlos snacks, bocadillos o paqueticos; para los costarricenses puede ser un producto que pasa desapercibido, pero la reacción de un español que está de visita en Costa Rica al comer Tronaditas ya se volvió viral por la emoción que le pone a cada bocado.

El creador de contenido, identificado como Jabirrias, confesó que él y su pareja de viaje no han parado de comer este producto tan tradicional del país. “Hay muchas ‘patatas’, pero hay unas en concreto que tienen un sabor increíble y que son nuestra absoluta adicción del viaje”, manifestó emocionado.

“Esta es la mayor fantasía que he visto en mi vida”, agregó sorprendido, porque la bolsa estaba llena, a diferencia de su país, donde afirmó que los paquetes no lo están.

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