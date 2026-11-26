La creadora de contenido Ericka Morera compartió un emotivo mensaje luego del fallecimiento de su abuela, una pérdida que la mantuvo alejada de las redes sociales y dedicada a compartir con su familia.

Morera utilizó sus historias de Instagram para agradecer a las personas que le enviaron mensajes de condolencia y, en medio del duelo, dejar una reflexión sobre la importancia de aprovechar el tiempo con los seres queridos.

“Disfruten a los suyos, abracen, amen, no den por sentado que los tienen. Valoren mucho, mucho, mucho”, dijo al inicio de su mensaje.

La comunicadora insistió en que las personas no deben esperar para demostrar el cariño a sus familiares, pues la vida puede cambiar en cualquier momento.

“Mi consejo de corazón es que vayan y abracen y amen y saquen tiempo para estar con sus familiares y esas personas amadas, porque la verdad es que la vida es muy cortita”, agregó.

La muerte de su abuela fue dada a conocer por Morera días atrás, cuando publicó una fotografía de ella y le dedicó unas palabras de despedida. En ese momento escribió: “Hoy mi corazón está destruido”.

Ericka Morera se despidió de su abuela. (Instagram Ericka Morera/Instagram)

Ericka Morera retomó sus labores

Morera también contó que, aunque todavía atraviesa días difíciles, debía retomar sus actividades laborales.

“Está extraño. Uno se siente como... Yo no sé ni lo que yo siento, cómo explicar lo que siente mi cuerpo, pero es como por dentro, es como una cosa de adentro”, relató.

Morera explicó que decidió regresar al trabajo porque sabía que su abuela la habría animado a hacerlo.

“Yo sé que mi abuelita me hubiera dicho: ‘Mi amor, vaya ya de una vez a trabajar’. Entonces, aquí estoy”, comentó.