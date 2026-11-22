Ericka Morera atraviesa un doloroso momento familiar. La creadora de contenido compartió con sus seguidores la noticia del fallecimiento de su abuela, a quien dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Hoy mi corazón está destruido”, escribió Morera junto a una fotografía de su abuelita, a quien llamaba cariñosamente Tita.

En su publicación, expresó el profundo amor que sentía por ella y lo difícil que resulta despedirse de una persona tan importante en su vida.

“Hoy mi abuelita ya no está físicamente, pero su amor sigue viviendo en mí. Y qué privilegio haber sido su nieta”, manifestó. También aseguró que la extrañará toda la vida y que conservará en su corazón los recuerdos y momentos que compartieron.

La comunicadora aprovechó el mensaje para reflexionar sobre la importancia de valorar a las personas que se aman mientras están presentes.

“Hay que abrazar mientras podemos, decir lo que sentimos, amar, agradecer y, sobre todo, valorar en la vida”, escribió.

En otra publicación, Morera volvió a despedirse de su abuela y compartió un mensaje sobre la fe y la aceptación de los planes de Dios, incluso cuando estos representan momentos dolorosos.

“Te amo eternamente, Tita”, expresó.