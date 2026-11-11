El sentido adiós a Leonardo Perucci que conmovió la mañana de ‘Buen Día’, en Teletica

El programa matutino de Teletica, Buen Día, abrió su transmisión de este miércoles 11 de noviembre recordando el legado, la calidez humana y la huella que Leonardo Perucci dejó en la televisión costarricense.

Perucci falleció ayer martes, a los 87 años, tras luchas con varias afecciones de salud.

“Nosotros queríamos arrancar el programa de hoy honrando la memoria de don Leonardo Perucci, enviándole un fuerte abrazo a familiares, amigos que recuerdan con muchísima emotividad el paso y la trayectoria por Costa Rica y cómo marcó también la identidad de nuestro país”, expresó la periodista Jennifer Segura al abrir la emisión.

'Buen Día' rindió tributo a la memoria del legendario actor y comunicador. (Jose Cordero/La Nación)

Desde el arranque de la edición, el equipo de presentadores hizo una pausa para recordar tanto su trayectoria artística como el impacto personal que el chileno-costarricense sembró en quienes compartieron pasillos, cámaras y escenarios con él.

“Un ser humano maravilloso que quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo nos quedamos con esos hermosos recuerdos, con esas palabras que él nos decía cuando sacaba el tiempito para motivarnos a salir adelante. Siempre tenía esas palabras exactas que le llenaban a uno el corazón”, relató Nancy Dobles.

Durante su transmisión en vivo, contaron con la compañía de Marianela Herrera, expresentadora y compañera del presentador durante la época del programa Fantástico.

“A mí me ayudó muchísimo y le agradezco mis inicios en televisión. El primer casting lo hice con él y luego me llama a incorporarme a Fantástico. Él siempre tenía una palabra: ‘Que bueno hiciste tal cosa’ o ‘Eso lo podemos mejorar así’”, expresó Herrera.

El espacio matutino se sumó así a la ola de tributos y muestras de cariño que durante las últimas horas han despedido a quien durante décadas fuera el rostro de hitos televisivos como Fantástico y un formador indiscutible en las tablas, reafirmando que el cariño del pueblo costarricense hacia don Leonardo permanece intacto.