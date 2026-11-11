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Viva

El sentido adiós a Leonardo Perucci que conmovió la mañana de ‘Buen Día’, en Teletica

Presentadores de Canal 7 recordaron la generosidad y la huella indeleble del presentador, quien falleció ayer

Nancy Dobles evocó los momentos compartidos con Leonardo Perucci y su constante apoyo a las nuevas generaciones de la televisión.
Nancy Dobles evocó los momentos compartidos con Leonardo Perucci y su constante apoyo a las nuevas generaciones de la televisión. Jose Cordero
Valeria Yuliana Arce Orozco