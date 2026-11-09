El integrante menos mediático de la familia de Tapón sorprendió en ‘Mira quién baila’: conozca al hijo mayor del artista

A Tapón lo conoce toda Costa Rica. Su esposa Marianné se robó el show hace muchos años cuando fue la protagonista del video de la canción Creada a mi manera, y Mariangel, la hija de la pareja, es una reconocida y premiada bailarina que representa a nuestro país en competencias internacionales. Sin embargo, el cuarto miembro de la familia Gómez no ha sido tan mediático; es por eso que verlo en televisión llamó mucho la atención.

Se trata de Gabriel, el hijo mayor del cantante tico, a quien pocas veces se le ve figurar en medios o en redes sociales. No obstante, este domingo 8 de noviembre, durante la gala de Mira quién baila, tuvo una breve participación.

El joven, de 23 años, compartió con sus papás y su hermana menor una cena familiar en medio de los compromisos del artista como participante del programa y también los propios como cantante.

Tapón, sus hijos Mariangel y Gabriel y su esposa Marianné Vargas, compartieron un momento familiar que se pudo ver en el programa 'Mira quién baila'. (Captura de video)

La familia se mostró muy unida, pasando un buen momento y disfrutando de ricos platillos. En medio de la cena, llamó mucho la atención el parecido físico de Gabriel con su papá.

Aunque se sabe poco del muchacho, es conocido que apoya a su padre en el trabajo, ya que es el DJ que pone la música durante las presentaciones artísticas del intérprete.