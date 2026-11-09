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El integrante menos mediático de la familia de Tapón sorprendió en ‘Mira quién baila’: conozca al hijo mayor del artista

Gabriel tiene 23 años, pero se mantiene alejado del ojo público, al menos en televisión y redes sociales

Tapón, cantante y artista polifacético
El cantante costarricense Tapón es uno de los más reconocidos en la escena de la música tica gracias a su amplia trayectoria. Rafael Pacheco Granados
Jessica Rojas Ch.