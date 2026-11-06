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El escritor costarricense Alfonso Chase vuelve a ser hospitalizado: este es su sentido mensaje desde el centro médico

El autor, Premio Magón 1999, ha enfrentado este año graves complicaciones en su salud

23/09/2026, San José, Teatro Nacional, Recital y entrevista con el poeta nacional Alfonso Chase.
En setiembre, el escritor Alfonso Chase participó en una celebración a su trayectoria en el Teatro Nacional. Jose Cordero
Jessica Rojas Ch.