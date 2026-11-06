El escritor costarricense Alfonso Chase vuelve a ser hospitalizado: este es su sentido mensaje desde el centro médico

El escritor costarricense Alfonso Chase, Premio Magón 1999, ingresó una vez más al hospital, según confirmó su colega y amigo Carlos Rubio en una publicación en redes sociales que el propio autor le pidió compartir.

“Queridos amigos, de nuevo en el hospital. Escribiendo y pensando. Con la generosidad de Carlos Rubio. Ciencia y espiritualidad. Y todos ustedes al lado. Gracias y poesía. Sobrevivir es todo”, expresó Chase en el mensaje.

Hasta el momento no hay mayores detalles sobre la salud del escritor ni cuál es la razón por la que está internado. La información llega después de un año en el que Chase ha enfrentado importantes desafíos de salud debido a la diabetes. En junio del 2026, el autor fue internado en el Hospital Calderón Guardia debido a una infección en una de sus piernas, situación que lamentablemente terminó en una amputación.

El escritor costarricense Alfonso Chase envió un emotivo mensaje para informar que se encuentra de nuevo en el hospital. (José Cordero)

En julio recibió el alta médica, luego de recuperarse de aquella operación. En ese momento, sus allegados comunicaron que agradecía la atención del personal médico y que esperaba regresar a sus actividades culturales.

Posteriormente, el 23 de setiembre, Chase volvió a encontrarse con sus lectores en el Teatro Nacional, durante el recital Toda una vida, organizado para celebrar sus 70 años de trayectoria literaria. La velada reunió a amigos, colegas y admiradores que le expresaron su cariño.

Durante aquella actividad, el escritor habló abiertamente sobre las dificultades que había atravesado y sobre su relación con la vida.

“El público ha sido mi sustento en la cercanía con la muerte y en la resurrección”, manifestó entonces.