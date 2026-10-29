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El emotivo mensaje del periodista Pablo Guzmán tras el funeral de su papá

Miguel Ángel Guzmán, padre del comunicador deportivo, falleció el 27 de octubre

Pablo Guzmán
Pablo Guzmán aprovechó sus redes sociales para manifestar un agradecimiento especial de parte de su familia. Archivo
Jessica Rojas Ch.

El periodista Pablo Guzmán publicó un sentido homenaje tras el funeral de su papá. En sus redes sociales, el comunicador escribió un agradecimiento a nombre de su familia, a quienes los acompañaron durante el duro momento que afrontan.

Con un par de fotografías, acompañadas de la canción Cara a cara, de Marcos Vidal, el periodista deportivo escribió: “En medio del dolor por la pérdida de nuestro papá, nuestra fortaleza provino de Dios, que ha sido el centro de nuestras vidas, y del amor que nos mostraron la familia, los amigos, vecinos, compañeros de trabajo y aquellos que no conocemos”.

Agregó un agradecimiento por las muestras de cariño y empatía que recibió por medio de mensajes y abrazos. “Nos sentimos amados y agradecidos por ayudarnos a honrar la vida de nuestro papá”, finalizó.