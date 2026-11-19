Los seguidores de la música electrónica tendrán una razón extra para disfrutar en el concierto que presentará Martin Garrix en Costa Rica: habrá un after party protagonizado por el DJ Moska.

Arceyut Producciones confirmó que la fiesta en Parque Viva se extenderá hasta tarde con la presentación del colombiano después de que su colega vibre en el escenario. Este espectáculo será a partir de las 9:50 p. m. en el primer salón del Centro Printea, en el recinto alajuelense.

Según informó la producción del evento, la presentación busca mantener la energía electrónica una vez que concluya el show principal. El ingreso a esta fiesta posterior no tendrá ningún costo adicional para cierto grupo de asistentes al concierto de Garrix, aunque estará sujeto a la disponibilidad de espacio hasta alcanzar la capacidad máxima del recinto.

El colombiano Moska se presentará en un 'after party' tras el concierto de Martin Garrix en Costa Rica. (Facebook)

Las localidades del concierto principal que tendrán acceso gratuito a la presentación de Moska, sin necesidad de adquirir un tiquete extra, son las siguientes:

Golden Dance Floor.

Zona 400.

Zona 500.

Para quienes aún no cuentan con boletos para el espectáculo principal de Martin Garrix —artista neerlandés que regresa a suelo costarricense tras haber encabezado grandes festivales y presentaciones previas en el país, consolidando una sólida base de seguidores locales—, las entradas generales continúan disponibles a la venta a través de la plataforma smarticket.net.