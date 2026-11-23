El Chinamo de Teletica oficializó con fotografías quiénes serán los presentadores de esta temporada 2026, que inicia transmisiones el 14 de diciembre.

Carlos Álvarez, Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann, Keyla Sánchez y Jair Cruz conducirán el espacio junto a Montserrat del Castillo, quien debutará como conductora del programa.

Aunque los nombres habían trascendido semanas atrás, fue hasta este lunes cuando el tradicional espacio decembrino oficializó a su equipo mediante una publicación en redes sociales.

“¡Presentadores listos! Cada vez estamos más cerca de la fiesta más esperada de fin de año”, escribió la producción en el posteo.

La incorporación de Del Castillo es la novedad del elenco para esta edición, en la que El Chinamo celebrará 25 años al aire.

Con respecto a la edición del año pasado, quedaron fuera las presentadoras Melania Villalta, María Teresa Rodríguez y Gabriela Jiménez.

“¡Este año celebramos 25 años de pura fiesta y tradición! ¡Nos vemos muy pronto por Teletica Canal 7!”, agregó el espacio en su mensaje.

Carlos Álvarez aporta una vez más toda su experiencia en el entretenimiento para liderar el equipo de presentadores de 'El Chinamo'. (Redes sociales)

Jair Cruz es uno de los seis presentadores anunciados por 'El Chinamo' este 23 de noviembre. (Tomada de redes sociales/Teletica)

Mauricio Hoffmann se suma a la conducción del tradicional programa dicembrino de Teletica. (Tomada de redes sociales/Teletica)

Keyla Sánchez integra el elenco que acompañará al público de Canal 7 durante las noches de 'El Chinamo'. (Tomada de redes sociales/Teletica)

Montserrat del Castillo debutará como presentadora de 'El Chinamo' en una edición que celebra 25 años de fiesta y tradición. (Tomada de redes sociales/Teletica)