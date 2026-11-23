El presentador Carlos Álvarez tendrá una misión muy especial en esta nueva temporada de El Chinamo, en un recorrido en auto que busca premiar a los costarricenses con diversas dinámicas para ganar dinero y hasta una mesa en el programa de entretenimiento de Teletica.

La sección de la que formará parte se llama “El automóvil de El Chinamo”.

“Carlos Álvarez será el encargado de conducir esta aventura por las siete provincias del territorio nacional, donde invitará a las personas a subir al vehículo y convertirse en protagonistas de diferentes retos que pondrán a prueba su talento, creatividad y sentido del humor”, señala el comunicado de la televisora.

El presentador manejará por las calles del país en un auto debidamente identificado y quienes se animen al reto podrán participar de tres dinámicas en las que podrían ganar ¢50.000 por cada acierto; eso sí, deberán cantar, actuar o imitar. El premio también incluye una mesa en el estudio para asistir al programa.

Carlos Álvarez regresa a 'El Chinamo' como uno de sus presentadores oficiales; este año volverá a compartir con Nancy Dobles. (Jorge Navarro)

Así será el recorrido del carro:

Miércoles 25 de noviembre: Heredia.

Viernes 27 de noviembre: Alajuela.

Sábado 28 de noviembre: Guanacaste y Puntarenas.

Martes 1. ° de diciembre: Cartago.

Jueves 3 de diciembre: Limón.

Viernes 4 de diciembre: San José.

El Chinamo iniciará transmisiones el lunes 14 de diciembre.