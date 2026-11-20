Teletica dio a conocer quiénes estarán al frente de la transmisión del Festival de la Luz 2026, una de las actividades más esperadas de la Navidad en Costa Rica. El canal contará con cinco figuras de su equipo para acompañar al público durante el tradicional desfile josefino.

Édgar Silva, Nancy Dobles, María Jesús Prada, Mauricio Hoffmann y Juan Carlos Zumbado serán los encargados de llevar los detalles del espectáculo a los hogares costarricenses el sábado 12 de diciembre, a partir de las 6 p. m., en las principales calles de San José.

La transmisión tendrá diferentes puntos de cobertura. Silva, Dobles y Prada estarán en la tarima principal, mientras que Hoffmann y Zumbado compartirán con las personas desde la parte baja del recorrido.

Entre las novedades del desfile destaca la ausencia de carrozas y la incorporación de globos. Según anunció la Municipalidad de San José, el espectáculo contará con 14 bandas, tres globos aéreos, siete globos inflables y seis espectáculos de piso.