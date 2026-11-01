Édgar Silva celebró su cumpleaños de una manera muy particular y provoca cientos de comentarios en redes

El presentador Édgar Silva, rostro de dos de los programas más seguidos de Teletica: ¿Quién quiere ser millonario? y Mira quién baila, festejó su cumpleaños este 27 de octubre y en el concurso de baile celebró de una manera muy particular que generó emociones en sus seguidores.

El espacio de baile compartió un video de Silva soplando las velas de un pastel de cumpleaños, dándole un gran mordisco y... ¡bailando de la alegría!

“El tío favorito de la televisión nacional”, es la leyenda que acompaña al video que, en tono de vacilón, dice: “Mi meta de vida: llegar así a mis 59”.

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