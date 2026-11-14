¿Dónde celebrar el Día de Acción de Gracias en Costa Rica? Ocho restaurantes tienen un menú especial

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) es una celebración originaria de Estados Unidos y Canadá que tiene un significado especial para quienes la festejan: agradecer por las bendiciones y los frutos del año, generalmente alrededor de una mesa con familiares y amigos.

Aunque no es una tradición propia de Costa Rica, algunos restaurantes y hoteles del país se suman a la celebración con propuestas gastronómicas inspiradas en esta fecha, en la que suelen destacar preparaciones como el pavo asado, el puré de papa, la salsa de arándanos y el pastel de calabaza.

¿Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias?

En 2026, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 26 de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, quienes deseen disfrutar de una experiencia gastronómica inspirada en esta tradición no tendrán que esperar hasta esa fecha.

Hasta el 30 de noviembre se realiza la tercera edición del Thanksgiving Fest, una iniciativa de Sabor USA que reúne a ocho restaurantes de Costa Rica con menús especiales de tres tiempos: entrada, plato fuerte y postre.

Las propuestas tienen precios que van desde los ¢35.000 hasta los ¢38.000, con impuestos incluidos. Este año, el festival amplía su presencia hacia el Pacífico Central y Guanacaste, además de mantener opciones en San José.

Cabo y El Fuego tiene una propuesta que celebra la cocina al fuego, con jamón y pavo ahumados. (Sabor USA/Cortesía)

A continuación, le presentamos los ocho restaurantes participantes y algunos de los platillos que forman parte de sus propuestas:

En San José:

Cabo y El Fuego: Presenta una propuesta centrada en la cocina al fuego, con jamón y pavo ahumados lentamente, acompañados de guarniciones tradicionales. The Cloud, Hilton Sabana: Ofrece una interpretación contemporánea de la celebración, con preparaciones como capuchino de ayote, tomahawk de cerdo y pavo relleno. Cultura 5, Gran Hotel Costa Rica: Incorpora sabores como brisket de res cocinado lentamente, pavo a las brasas y postres inspirados en ingredientes tradicionales de la temporada. Roma Rooftop, Sheraton San José: Combina pavo con hierbas, lomito de res y cheesecake de ayote especiado.

En el Pacífico Central:

Casa del Río, Santa Lucía Jungle Hacienda: Incluye en su propuesta pavo relleno, costillas de res al bourbon y café, además de cheesecake de ayote.

En Guanacaste:

Matiss y Malu, El Mangroove: Ofrece propuestas de almuerzo y cena con pavo rostizado, cortes de res y preparaciones que combinan ingredientes tradicionales con una experiencia frente al entorno tropical. Mono Bistro, Playa Flamingo: Presenta un menú con costillas de res braseadas lentamente, pavo rostizado y postres frescos. The Red Door, Tamarindo: Reúne sabores del mar y la tierra, pavo rostizado y leche frita con helado de vainilla.

Gran Hotel Costa Rica ofrece en su menú el brisket de res cocinado lentamente y pavo. (Sabor USA/Cortesía)

Además de acercar los sabores de Thanksgiving al público costarricense, el festival busca promover el concepto de friendsgiving, una celebración en la que los amigos se reúnen para compartir alrededor de la mesa.

Las personas interesadas en conocer a profundidad los menús y los detalles de cada restaurante pueden ingresar al sitio web www.ilovethanksgivingfest.com.