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¿Dónde celebrar el Día de Acción de Gracias en Costa Rica? Ocho restaurantes tienen un menú especial

Las opciones forman parte del Thanksgiving Fest, el cual ofrece platillos clásicos en diferentes puntos de San José, Guanacaste y el Pacífico Central

El Thanksgiving Fest, el cual ofrece platillos clásicos de tres tiempos con precios desde los ¢35.000.
El Thanksgiving Fest ofrece platillos clásicos de tres tiempos con precios desde los ¢35.000. Sabor USA
Fiorella Montoya