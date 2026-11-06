¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias 2026?

El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving, se celebrará el jueves 26 de noviembre del 2026. Esta festividad, originaria de Estados Unidos y Canadá, tiene como propósito reunir a familiares y amigos para agradecer por las bendiciones, los logros y los frutos recibidos durante el año.

Aunque no es una celebración propia de Costa Rica, algunas personas en el país también se han sumado a esta tradición, que tiene un significado especial para quienes la practican.

En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias se conmemora el cuarto jueves de noviembre (fecha adoptada en Costa Rica), mientras que en Canadá se celebra el segundo lunes de octubre.

Una de las costumbres más representativas es compartir una cena familiar y otras tradiciones, como el famoso desfile de Macy’s en Nueva York, que cada año reúne a miles de espectadores.

Además, el día siguiente marca el inicio de una de las temporadas comerciales más importantes del año: el Viernes Negro (Black Friday), cuando las tiendas ofrecen descuentos en distintos productos.