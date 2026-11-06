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¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias 2026?

La festividad reúne a familias y amigos en una cena muy especial

Cena de Año Nuevo, Navidad, reunión familiar, cena en familia, brindis, celebración, fiestas de fin de año
Día de Acción de Gracias ha ganado simpatizantes en Costa Rica debido al contexto de la actividad la cual se basa en agradecer por lo sucedido durante el año. Shutterstock
Fiorella Montoya