AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Doble de Carlos Vives lloró con propuesta de show filarmónico en Costa Rica: así será el espectáculo

El artista colombiano inspira el espectáculo internacional ‘Viva Vives’, un concierto sinfónico tributo junto a la Orquesta Filarmónica, que se presentará en Costa Rica

Marcos Gómez recomendó que, durante la canción 'Volví a nacer', algunos podrían aprovechar para pedir matrimonio.
Marcos Gómez recomendó que, durante la canción 'Volví a nacer', algunos podrían aprovechar para pedir matrimonio. Marcos Gómez
Fiorella Montoya

Con más de dos décadas frente a las cámaras de la televisión colombiana, Marcos Gómez descubrió que su camino siempre estuvo ligado con el de su mayor referente musical: Carlos Vives.

De actuar en conocidas telenovelas como En los tacones de Eva, La ley del corazón y Tarde lo conocí, pasó a encabezar Viva Vives, un show tributo que cuenta con la bendición de la propia familia del cantautor de Santa Marta.

Con Viva Vives, un show que soñó junto a la Orquesta Filarmónica, el artista está de visita en Costa Rica para ofrecer dos presentaciones en el Teatro Popular Melico Salazar, el próximo 31 de octubre y el 1.° de noviembre.