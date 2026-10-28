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Discutía en vivo en programa de radio y poco después falleció: consternación por muerte de actor a sus 51 años

El actor Seth Kwame Dzokoto murió de forma repentina tras un altercado en plena transmisión en vivo en una emisora radial en Ghana

Seth Kwame Dzokoto
Seth Kwame Dzokoto tenía 51 años, era actor, comediante y también político en Ghana. Facebook
Jessica Rojas Ch.

Medios internacionales como Univisión y Semana reportaron la muerte de un reconocido actor ghanés de 51 años, tras protagonizar una acalorada discusión en un programa de radio en vivo.

De acuerdo con los medios, se trata del intérprete Seth Kwame Dzokoto, quien también destacó como comediante y político en su país natal.

Semana explicó que el fallecimiento ocurrió de manera repentina mientras Dzokoto participaba como panelista en el espacio radial que se transmitía por la emisora Owass Radio.