Discutía en vivo en programa de radio y poco después falleció: consternación por muerte de actor a sus 51 años

El Heraldo de México también dio cuenta del hecho. El periódico explicó que la situación ocurrió en medio de una discusión que sostuvo el artista con Prince Gyimah, conductor del espacio matutino. El programa era transmitido en vivo en redes sociales; por lo tanto, quedó registrado el momento en que Dzokoto comenzó a elevar el tono de voz durante la discusión y, poco después, empezó a manifestar señales de malestar físico y angustia.
Univisión agregó que, tras el altercado, el actor fue trasladado a un hospital cercano; sin embargo, poco después el personal médico confirmó su muerte a su llegada.
La estación de radio se manifestó sobre lo sucedido: “Nuestros corazones están con la familia, los seres queridos y todos aquellos que lloran esta dolorosa pérdida”, publicó en un comunicado oficial.
Según ABC Noticias, la muerte del actor causó conmoción en el gremio artístico de su país, ya que fue un referente en la cultura popular de Ghana.