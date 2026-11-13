Luego de haber sido absuelto en una causa penal por delitos contra el honor, interpuesta por el presentador Mauricio Hoffmann y la maquillista María José Ulate, el creador de contenido Diego Bravo reapareció este viernes 13 de noviembre en sus redes sociales para contar cómo ha sido su proceso de volver a la normalidad.

“El día de hoy empiezo a retomar mi rutina, mis responsabilidades. De hecho, en este momento voy para un evento de una marca. El día de ayer jueves, vieras que estuve todo el día durmiendo. Como que mi mente y mi cuerpo estaban en un estado de defensa y ya ayer como que todo el día solamente quería dormir; me sentía muy cansado, me sentía muy exhausto”, relató Bravo.

Diego Bravo cuenta cómo es volver a la rutina: ‘Recuerden que a la gente que es buena le va bien’

El creador de contenido señaló que optó por desconectarse temporalmente de las plataformas digitales para descansar y asimilar lo vivido en los últimos días, considerando este agotamiento como una reacción natural después de la presión enfrentada.

“De hecho, no publiqué absolutamente nada porque no me sentía como en la posición de hacerlo, porque me sentía muy, muy exhausto. Y creo que es normal, es parte como del proceso. Ya vamos como bajando revoluciones, así que a todos ustedes gracias por estar al pendiente de mí y ya empezamos hoy como tiene que ser con lo que estaba pendiente”, expresó.

Diego Bravo también anunció una colaboración con Keyla Sánchez. (Instagram/redes sociales)

Regreso a las dinámicas con sus seguidores

Además de retomar su agenda comercial, Diego Bravo anunció que este mismo viernes volvería a su tradicional interacción con su comunidad digital.

“Aprovechando que es viernes, vamos a hacer un viernes de preguntas, respuestas, chismes, dudas; lo que ustedes quieran preguntar, lo pueden preguntar, así que lo voy a estar leyendo el día de hoy y también contestando”, indicó.

Finalmente, el creador de contenido cerró su mensaje enviando un saludo a su audiencia y dejando una frase reflexiva sobre el desenlace de su semana: “Saluditos y que tengan un excelente viernes y un bonito fin de semana. Recuerden que a la gente que es buena le va bien”.