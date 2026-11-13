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Diego Bravo cuenta cómo es volver a la rutina: ‘Recuerden que a la gente que es buena le va bien’

El creador de contenido explicó por qué estuvo ausente de sus redes sociales el jueves y anunció que este viernes retomó sus compromisos laborales

23/10/2026, San José, Segundo circuito judicial de San José, juicio de Mauricio Hoffman y María José Ulate contra Diego Barvo.
El juicio entre Diego Bravo, el presentador Mauricio Hoffmann y la maquillista María José Ulate finalizó este mi'ercoles 11 de noviembre. Jose Cordero
Valeria Yuliana Arce Orozco