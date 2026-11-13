Deeikel rompe su molde nocturno y anuncia un concierto que va más allá de la música

El cantante costarricense Adrián Obregón, conocido en la escena musical como Deeikel, apostará por un formato diferente con su próximo espectáculo Deeikel y la Tropikal Mafia, que se realizará el domingo 29 de noviembre en Oasis, en la Calle de la Amargura, en San Pedro.

La propuesta busca ir más allá de un concierto urbano. El artista quiere reunir a seguidores de distintas generaciones, abrir oportunidades para nuevos talentos costarricenses y dar visibilidad a pequeños emprendimientos nacionales.

En entrevista con La Nación, Deeikel explicó que Tropikal Mafia es un concepto que desarrolla desde hace aproximadamente tres años y el nombre identifica tanto a su equipo de trabajo —integrado por productores, artistas y DJ— como a la comunidad que se siente representada por su música.

“Dijimos: ‘Vamos a ser la Tropikal Mafia, vamos a ser un poco de soñadores que persiguen la misma meta’ y nos unimos todos.”, explicó.

Deeikel, oriundo de Santa Teresa, desea apoyar el tanto local; por ello la feria de emprendedores y los artistas emergentes invitados al show. (Deeikel /Cortesía)

Un concierto para distintas generaciones

Una de las principales diferencias de esta edición será su formato familiar. A diferencia de sus presentaciones habituales en bares y discotecas, Deeikel quiere ofrecer un espectáculo al que puedan asistir desde niños hasta adultos mayores.

El concierto durará más de 90 minutos, contará con músicos de su banda y bailarines, y ofrecerá un recorrido por su repertorio musical.

El artista explicó que la idea surgió al reconocer que muchas personas disfrutan de sus canciones, pero no necesariamente se sienten cómodas asistiendo a los establecimientos nocturnos donde suele presentarse.

“Yo veo esto como un acto cultural, no como una fiesta: es un concierto, es un formato en el que vamos a ir a presentar un poquito de mi historia y de lo que yo soy también”, comentó.

Deeikel aseguró que ha recibido mensajes de seguidores de 40 y 50 años que prefieren evitar los bares o discotecas. “Este es el momento, este es el concierto perfecto para que también las personas un poquito más grandes que me escuchan vayan y nos acompañen, vivan esta experiencia con nosotros”, manifestó.

Póster oficial del concierto de Deeikel que se realizará el domingo 29 de noviembre. (Deeikel/Cortesía)

La producción habilitará también una zona exclusiva para menores de edad, quienes deberán ingresar acompañados por un adulto responsable que permanecerá con ellos durante toda la actividad. El espacio contará con personal de seguridad dedicado a su supervisión, acceso y salida diferenciados, y restricciones para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

La decisión responde, en parte, al contacto que el cantante ha mantenido con el público joven. Durante el último año participó en al menos 30 graduaciones y 20 intercolegiales, actividades en las que identificó el interés de sus seguidores menores de edad por disfrutar de su música en vivo.

“Quiero contarles que es un evento para toda la familia, es un evento en el que vamos a tener todo el ambiente supercontrolado para que sea cómodo para todas las personas”, aseguró el cantante, al enviar un mensaje a los padres y familiares de sus seguidores.

Emprendimientos y nuevos artistas tendrán su espacio

La música no será la única protagonista de la actividad. La producción abrirá una feria con 10 emprendimientos costarricenses, seleccionados mediante una convocatoria en redes sociales en la que el propio cantante revisó las recomendaciones del público. Los negocios tendrán un espacio gratuito para exhibir y comercializar sus productos.

Además, Deeikel y su equipo comprarán artículos de los participantes para respaldar directamente sus proyectos, los cuales abarcan áreas como ropa y alimentos provenientes de comunidades como Limón, Heredia, Alajuela, Puntarenas y Orotina.

“Emprender en Costa Rica es difícil. Es difícil encontrarse un espacio donde exponer las cosas que usted está vendiendo, que usted está creando. Y al final del día los artistas también somos un emprendimiento”, expresó el intérprete, quien agregó que a él le hubiera encantado contar con espacios similares cuando inició su carrera.

La apuesta por el talento nacional también llegará al escenario con la participación de varios exponentes emergentes, que fueron elegidos tras una convocatoria abierta al público: Curly Angel, Novum, Kiki Hansel y Milo, quien se desempeña como DJ y creador de contenido.

El artista recordó que en sus inicios recibió oportunidades de figuras como Gimario, quien lo invitaba a abrir algunas de sus presentaciones. Ahora busca ofrecer ese mismo respaldo.

“La forma más correcta de dar las gracias es abriendo un espacio a esos artistas nuevos que vienen haciendo lo mismo que nosotros”, comentó.

Asimismo, manifestó que espera que los participantes puedan llegar en el futuro a escenarios de mayor alcance: “Hoy es el mío y capaz mañana sea picnic u otro escenario grandísimo”, añadió.

Deeikel destinó un espacio exclusivo para su público menor de edad, recordando que al adquirir una entrada en ese sector, esta ya incluye el acceso del acompañante mayor de edad. (Deeikel/Cortesía)

Fecha, horario y entradas

Las puertas de Oasis abrirán a las 4:30 p. m. y, antes del espectáculo principal (programado para las 6 p. m.), los asistentes podrán recorrer la feria de emprendimientos, escuchar música de un DJ, participar en activaciones de marca y visitar un museo del Pacífico dedicado al artista.

Las entradas están disponibles en la plataforma Smart Ticket con los siguientes precios:

General Early Bird: ¢5.000

Menores de edad: ¢11.250. Incluye un mocktail en yarda.

Deeikel espera reunir a más de 500 personas y lograr que esta edición se convierta en una experiencia para compartir en familia, así como en una oportunidad para impulsar a otros talentos y negocios costarricenses.