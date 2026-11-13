AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Deeikel rompe su molde nocturno y anuncia un concierto que va más allá de la música

El artista busca reunir a seguidores de todas las edades con un formato familiar, con feria de emprendimientos y nuevos talentos costarricenses

Deeikel compartió con seguidores que abarrotaron el Cine Magaly.
Deeikel en su lanzamiento del álbum en marzo pasado, donde sus seguidores abarrotaron el Cine Magaly. Cortesía
Fiorella Montoya