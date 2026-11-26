La cantautora costarricense Debi Nova suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria. La artista fue nombrada embajadora nacional de Buena Voluntad de Unicef Costa Rica, en un acto oficial realizado este miércoles 25 de noviembre en el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

El nombramiento se realizó en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Infancia y reconoce tanto su carrera artística como su compromiso social y su capacidad para involucrar a distintos sectores de la sociedad en la defensa de los derechos de niños y adolescentes.

A partir de esta alianza, Nova contribuirá a visibilizar temas prioritarios para Unicef en el país, entre ellos la crianza positiva y la necesidad de construir entornos digitales seguros y protectores para las personas menores de edad, señaló la Unicef.

Las figuras nombradas embajadoras de Buena Voluntad cumplen un papel de sensibilización pública y movilización social en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia.