Debi Nova denuncia canciones creadas con IA que utilizan su nombre y lanza reclamo

La conocida cantautora costarricense Debi Nova dio a conocer que en plataformas digitales como WhatsApp circulan canciones falsas que utilizan su nombre y voz.

La artista mostró la captura de pantalla de una conversación con una persona que intentó alertarla de lo que sucedía, pues le compartió un video con la leyenda: “última canción de Debbie Nova, vale la pena escucharla con atención” (sic).

La cantante contó que es la segunda vez que le ocurre, pues estos videos y temas musicales están hechos con inteligencia artificial.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

