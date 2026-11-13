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De odontóloga y diplomática a novelista póstuma: el legado literario de Elena Pardo se recupera en nueva publicación

La obra ‘Solentiname’ se presentará el 24 de noviembre en el Museo Calderón Guardia, en San José

Elena Pardo fue escritora y presidenta del Patronato Nacional de la Infancia de la provincia de Limón y presidenta de la Junta Directiva de la Aldea de Moín, entre otros cargos de acción social que ocupó.
Elena Pardo fue doctora, escritora y una persona comprometida a tiempo completo con el desarrollo de la región caribeña. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer
Jorge Arturo Mora