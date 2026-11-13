De odontóloga y diplomática a novelista póstuma: el legado literario de Elena Pardo se recupera en nueva publicación

La Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED) publicará de manera póstuma Solentiname, una novela de la escritora costarricense Elena Pardo Castro (1927-2004), reconocida por su trayectoria como educadora, promotora cultural y gestora social, especialmente en la provincia de Limón.

La presentación del libro se realizará el martes 24 de noviembre, a las 5:30 p. m., en el Auditorio Dr. Alfredo Lara Soto del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José.

Elena Pardo nació en San José, pero mantuvo un estrecho vínculo con Puerto Limón, donde desarrolló durante décadas una labor profesional y comunitaria. Fue odontóloga, educadora, escritora y actriz, además de impulsar iniciativas relacionadas con la cultura, la salud y la formación de los habitantes de la provincia.

Su trabajo también estuvo orientado a documentar y divulgar las tradiciones y la identidad multicultural del Caribe costarricense. Entre sus publicaciones figuran Limón y su cocina y Mi viejo Puerto Limón, obras dedicadas a preservar parte de la memoria histórica y cultural de esa región.

Por su trayectoria, en 2022 la Asamblea Legislativa la declaró Benemérita de la Patria, en reconocimiento a sus aportes sociales, su gestión cultural y su labor en la provincia de Limón.

¿De qué trata el libro?

La novela Solentiname desarrolla una historia que transcurre entre Nicaragua y Costa Rica a lo largo de varias décadas. Mediante personajes como Eugenia Ruiz y Ernesto Robles, la narración aborda relaciones familiares y afectivas, desplazamientos y encuentros, en medio de los acontecimientos sociales y políticos que marcaron a ambos países.

La actividad de presentación contará con la participación de la académica Yadira Calvo, Sonia Jones, Daniel Garro, editor de la EUNED, y Arabella Salaverry, escritora y ganadora del Premio Nacional de Cultura Magón.

La entrada a la presentación se realizará en el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, el martes 24 de noviembre a las 5:30 p. m. El evento es gratuito y abierto a todo público.

¿Quién fue Elena Pardo?

A pesar de que ella fue una doctora en cirugía dental y posgraduada en Biología, su amor por la provincia la llevó a incursionar en diversos campos de la cultura, la cocina y el embellecimiento de su amada “Ciudad y Puerto de Limón”, como ella reclamaba que debía llamarse.

Elena Pardo desempeñó diversos puestos en instituciones limonenses y también cargos en la diplomacia de Costa Rica en los Países Bajos, funciones que le merecieron diversos reconocimientos, tanto nacionales como extranjeros.

La doctora Pardo también incursionó en las letras. Escribió Limón y su cocina, Mi viejo Puerto Limón, Una vez en el Tiempo y Solentiname.

También impulsó proyectos como el Parque Popular Cariari, la Zona de Ferias, el Taller de Títeres para Privados de Libertad, el Taller de Maquila para Mujeres, el Desarrollo Integral Ojo de Agua, y su conocida Campaña de Limpieza y Embellecimiento de Puerto Limón.

Además, fue fundadora y presidenta de la Asociación Odontológica Limonense (SOL), presidenta del Patronato Nacional de la Infancia de la provincia de Limón y presidenta de la Junta Directiva de la Aldea de Moín.