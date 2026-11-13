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¡De la cocina a la pista de baile! Chef Sebastián Jara convocado a ‘Mira quién baila’

El creador de contenido aceptó la propuesta de la productora Vivian Peraza para bailar en una de las próximas galas

El chef Sebastian Jara contó cuáles son sus lugares favoritos para comer arroz con leche. Cortesía.
El chef Sebastián Jara adelantó que se presentará en el programa de Teletica al ritmo de Tutti Frutti.
Valeria Yuliana Arce Orozco