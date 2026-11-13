¡De la cocina a la pista de baile! Chef Sebastián Jara convocado a ‘Mira quién baila’

El creador de contenido y chef costarricense Sebastián Jara Krasinski confirmó que participará como invitado especial en una de las próximas galas del programa Mira quién baila.

El anuncio surgió a través de las historias de Instagram del propio cocinero, espacio donde compartió con sus seguidores el audio de WhatsApp en el que la productora del formato televisivo, Vivian Peraza, le extendió la invitación formal para integrarse al espectáculo.

“Hola chef, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Vieras que quería invitarte a bailar a Mira quién baila”, se escucha decir a Peraza.

Junto con la propuesta, Jara adelantó la pista musical que le asignaron para su presentación: el clásico rock and roll Tutti Frutti, interpretado originalmente por Little Richard.

“Y ojo la canción que quieren que baile. Vea, escuchen, escuchen... ¡Ay papá! Yo sí le bailo eso, oiga, oiga... ¿Qué? ¿Me quieren ver en Mira quién baila, papá? ¡Yo me mando!”, expresó Jara entre risas en sus redes sociales.

La fecha de la presentación del chef Sebastián Jara aún no está definida. (Cortesía/La Nación)

El creador gastronómico grabó un segundo video para dar su respuesta oficial a la producción de Canal 7, aunque aclaró que todavía no tiene asignada la fecha exacta de su aparición en vivo.

“Bueno Vivi, aquí está mi respuesta: sí, sí participo en Mira quién baila. Así que cuenten conmigo, no sé para cuál gala, pero cuenten conmigo para bailar ese tutti frutti, tutti frutti. Los que me conocen saben que yo me mando”, concluyó el cocinero.