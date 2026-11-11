Chef Sebastián Jara asegura que renunció a su nuevo negocio en Cartago tras recibir graves amenazas

El chef costarricense Sebastián Jara Krasinski, una de las figuras gastronómicas más populares en redes sociales, dio a conocer que no pudo abrir su local de pollo frito en Cartago al recibir fuertes amenazas, sin dar detalles de su procedencia.

“Ya lo teníamos completamente listo (el local), a una semana de abrir, pero no se va a poder... Ya entregamos el local y perdimos; al menos yo perdí casi ¢4 o ¢5 millones en remodelación más depósito y alquiler, que claramente eso no es culpa de los dueños, y tuve que devolver el local", contó en su relato.

Chef Sebastián Jara iba a abrir un local en Cartago, pero una amenaza en persona lo hizo retirarse de la provincia. (Captura de video)

Además, Jara aseguró que ya puso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial.

“Recibí amenazas y no como en WhatsApp o Instagram de un mensaje... una amenaza en persona donde fui abordado y donde me dieron dos caminos; es que no quiero referirme tanto al tema, pero uno era poder estar abiertos participando con ellos, o abrir y atenerme a consecuencias”, contó.

Por esa razón, la decisión que tomó fue irse de Cartago y no abrir el local.

“Eso es lo que tengo que decir y es lo único que voy a decir. Discúlpenme, no fue mi culpa, pero tampoco me voy a exponer”, finalizó en su mensaje.