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Chef Sebastián Jara asegura que renunció a su nuevo negocio en Cartago tras recibir graves amenazas

El cocinero dice que fue intimidado en persona y que perdió millones al desistir de abrir el local

El chef Sebastián Jara Krasinki.
Chef Sebastián Jara llevó hasta las autoridades la denuncia. Cortesía Sebastián Jara
Fiorella Montoya