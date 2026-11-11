Chef Sebastián Jara asegura que renunció a su nuevo negocio en Cartago tras recibir graves amenazas

El chef costarricense Sebastián Jara Krasinski, una de las figuras gastronómicas más populares en redes sociales, dio a conocer que no pudo abrir su local de pollo frito en Cartago al recibir fuertes amenazas, sin dar detalles de su procedencia.
“Ya lo teníamos completamente listo (el local), a una semana de abrir, pero no se va a poder... Ya entregamos el local y perdimos; al menos yo perdí casi ¢4 o ¢5 millones en remodelación más depósito y alquiler, que claramente eso no es culpa de los dueños, y tuve que devolver el local", contó en su relato.
Además, Jara aseguró que ya puso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial.
“Recibí amenazas y no como en WhatsApp o Instagram de un mensaje... una amenaza en persona donde fui abordado y donde me dieron dos caminos; es que no quiero referirme tanto al tema, pero uno era poder estar abiertos participando con ellos, o abrir y atenerme a consecuencias”, contó.
Por esa razón, la decisión que tomó fue irse de Cartago y no abrir el local.
“Eso es lo que tengo que decir y es lo único que voy a decir. Discúlpenme, no fue mi culpa, pero tampoco me voy a exponer”, finalizó en su mensaje.