Cristiana Nassar actualizó sobre cómo es su vida y la de sus mascotas en ‘la finca’

“Espero que estén muy bien allá por San José. Yo, muy feliz aquí, viviendo de momentos entrañables, maravillosos, llenos de paz, llenos de amor, llenos de risa”, comentó en un video publicado en su cuenta de Instagram.
No solo mostró cómo la está pasando, sino también a sus dos perritas, llamadas Menelao y Huacatay.
“Les traigo a este par de mujeres para que ustedes vean la realidad de lo que es tener que pasar de unas niñas que vivían en una casa a pasar a unas niñas que ahora son finqueras y que tienen miles de cosas que hacer todos los días. De pronto se van larguísimo y vienen con sus maldades hechas”, afirmó.
Además, mostró a las perritas mientras se revolcaban en el barro y disfrutaban, al igual que ella, de su nueva vida.