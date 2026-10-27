Cristiana Nassar actualizó sobre cómo es su vida y la de sus mascotas en ‘la finca’

La recordada presentadora de televisión Cristiana Nassar contó cómo se encuentra en lo que ha llamado su “nueva vida”, en una finca ubicada en Turrialba, Cartago.

Nassar se trasladó a la finca luego de dar a conocer que estaba enamorada, dejando la televisión para aventurarse en el nuevo comienzo.

“Espero que estén muy bien allá por San José. Yo, muy feliz aquí, viviendo de momentos entrañables, maravillosos, llenos de paz, llenos de amor, llenos de risa”, comentó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

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