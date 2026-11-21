Dos horas antes de que la Orquesta Filarmónica de Nueva York saliera a escena, el costarricense Hugo Valverde Villalobos comenzó a preparar su corno francés. Tuvo poco tiempo para hacerlo, pues acababa de aceptar la invitación para participar en uno de sus prestigiosos conciertos, sin haber ensayado con el ensamble.

Esta situación habría puesto nervioso a más de un músico, pero Valverde, lejos de titubear, se entusiasmó ante la posibilidad de presentarse bajo la batuta del nuevo director de la orquesta, el venezolano Gustavo Dudamel.

Y la ejecución se le hizo sencilla, porque ya había tocado la Sinfonía n.º 5 de Gustav Mahler. Lo que desconocía era que el concierto, titulado Great Performances: Dudamel Conducts the New York Philharmonic, sería transmitido por la cadena pública estadounidense PBS.

Durante la interpretación de la Quinta sinfonía de Mahler, que evoca desesperación, anhelo y desasosiego, los instrumentos parecen entrar en conflicto: las maderas emiten sonidos estridentes, las cuerdas ritmos angustiados y las trompas melodías sombrías.

El músico y compositor Gustavo Dudamel es el director musical de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. (Sitio web/Orquesta Sinfónica de Nueva York)

Para Valverde, la oportunidad de tocar esta obra con la agrupación, fundada en 1842, surgió a raíz de la enfermedad de uno de los músicos del elenco. Entonces la coordinadora lo contactó y acordaron que ocuparía su lugar la noche del viernes 20 de noviembre.

“Justamente estaba libre esa noche y la noche siguiente, lo cual es una coincidencia rara, y pude decir que sí”, contó Valverde a La Nación sobre el momento en que recibió la llamada.

La experiencia, asegura, fue en ambas partes gratificante y emocionante. “Fue fácil tocar con ellos. El ensamble ya estaba listo y hace un año había tocado la pieza también. Estoy muy agradecido”, relató.

Oriundo de Barva de Heredia, Valverde reside en Nueva York desde 2017. En mayo de ese año ganó la audición para ingresar a la Ópera Metropolitana, donde se desempeña como cornista.

Valverde es el segundo costarricense en integrar la Ópera Metropolitana de Nueva York, después del tenor Melico Salazar, quien formó parte de la compañía en 1920.

Como músico de orquesta, el herediano también ha colaborado con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica; la Classical Tahoe Festival Orchestra, en Nevada; el Ensemble de Metales del Strings Music Festival, en Colorado; The Orchestra of the Americas, en Canadá; el Pacific Music Festival, en Sapporo, Japón; el Ballet de Nueva York y la Orquesta de Filadelfia.