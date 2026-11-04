Conozca al influencer que ‘critica’ a participantes de ‘Mira quién baila’ y ahora tendrá que demostrar su talento en la pista

A inicios de este año, el creador de contenido Denis Aguilar no imaginó que estaría a las puertas de presentarse por primera vez en televisión nacional, en horario estelar y mucho menos bailando.

Él será el próximo invitado de Mira quién baila, programa de Teletica, y todo fue gracias a su forma auténtica y extrovertida de hacer videos, los cuales se fortalecieron y viralizaron en redes sociales cuando empezó a hacer “comentarizaciones” de los bailes del formato al que fue invitado.

Según sus propios datos, desde que comenzó a hacer dichas críticas, la cantidad de visualizaciones en su cuenta pasó de 3 millones a 10 millones e, incluso, la cantidad de sus seguidores se duplicó —pasando de unos 15.000 a superar los 30.000—, todo gracias a la forma en la que comenta el programa cada lunes.

Aguilar, quien es odontólogo de profesión, conversó con La Nación días previos a su debut televisivo. En la entrevista ahondó sobre su corta pero sustanciosa carrera como creador y sobre cómo se siente ante esta inesperada oportunidad.

Denis Aguilar fue invitado formalmente a 'Mira quién baila' mediante una llamada del presentador Édgar Silva, luego de que la producción y la cuenta del programa comenzaran a interactuar con sus videos. (Cortesía Denis Aguilar)

Una espinita por años

Oriundo de Naranjo y radicado en San José desde que ingresó a estudiar a la Universidad de Costa Rica, Denis, de 29 años, siempre llevó por dentro las ganas de crear contenido. No obstante, el miedo al qué dirán frenó sus intenciones durante bastante tiempo.

“Todo fue muy espontáneo y muy natural. Siempre tuve la espinita de subir videos y hacer redes sociales, pero me daba vergüenza, más que todo en época de pandemia. Estaba en la universidad y veía compañeras que hacían contenido y la gente hablaba, criticaba y se burlaba. Entonces me daba esa vergüenza”, reconoció el joven.

Fue hace apenas dos años cuando decidió dar el paso definitivo. Al principio, confiesa, intentó sumarse a la tendencia de videos aesthetic (estéticos) comentando restaurantes y comida, un molde que rápidamente desechó al notar que no encajaba con su verdadera esencia.

“No pude fingir tanto ser así; realmente no soy tan formal. Se me brotó la personalidad y no la pude ocultar”, admitió sobre su estilo extrovertido y ocurrente, el mismo que lo caracterizó desde sus años escolares como un alumno inquieto y hablador.

Esa autenticidad también la combina con su faceta más seria: su profesión como odontólogo graduado de la Universidad de Costa Rica. Aunque no atiende pacientes en consulta tradicional, trabaja de lleno en el área de odontología digital, una labor que mantiene activa y que defiende como su principal sustento.

Para Aguilar, las redes representan un ingreso adicional y una pasión que disfruta precisamente porque no depende al 100% de ellas, lo que le da la libertad de elegir con cuáles marcas colaborar sin perder su esencia.

Denis Aguilar estudió en la Universidad de Costa Rica y actualmente trabaja en el área de odontología digital. (Cortesía Denis Aguilar)

Impacto de sus videos y el salto a la pista

La chispa que detonó su explosión en redes se encendió un domingo por la noche, casi por casualidad. A través de una historia de Instagram, Denis lanzó una encuesta preguntándole a su comunidad si querían un video con sus reacciones sobre los famosos bailando en Mira quién baila. La respuesta fue un rotundo “sí”.

“Hice unas notas de lo que vi en el programa y al día siguiente lo grabé. Jamás me esperé que la gente lo fuera a recibir con tanta emoción. Ahora me presionan; los lunes todo el mundo me pregunta dónde está la comentarización mientras yo estoy en el trabajo intentando ganarme el arroz y los frijoles”, bromeó Denis.

El eco de sus videos llegó rápidamente a los pasillos de Teletica. La cuenta oficial del programa comenzó a reaccionar a sus publicaciones e interactuar con él. Poco después, la producción lo contactó para darle una sorpresa que jamás vio venir: una llamada del propio presentador Édgar Silva invitándolo formalmente a pisar la pista de baile.

“En el momento en que me lo ofrecieron, dije que sí de una vez. Ni siquiera sabía si iba a poder, si me iban a dar permiso en el trabajo o si me iba a dar el tiempo, pero dije: ‘A lo que sea, en la mano de Dios’”, relató.

Incluso, tras su visita a una de las galas y sus encuentros en los ensayos, demostró que las críticas en sus videos eran puro humor, siendo recibido con cariño y bromas tanto por los bailarines como por los jueces del formato, entre ellos Isaac Rovira, quien llegó a comentar sus videos.

Para cumplir con el reto de este domingo, Denis ha tenido que multiplicarse entre su jornada laboral y los ensayos previos a la gala. Aunque de niño y adolescente tuvo acercamientos con el baile folclórico y agrupaciones coreográficas, llevaba cerca de una década totalmente alejado del baile.

Su debut será al ritmo de chachachá, un género que describe como rápido y sumamente exigente, de la mano de la experimentada bailarina y campeona mundial Lucía Jiménez, a quien cataloga como “un ser de luz” y una maestra excepcional.

Consciente de que ahora los papeles se invertirán y será él quien reciba las calificaciones y comentarios del público y del jurado, Denis encara la gala con entusiasmo y sin miedo:

“Estoy listo para que me hagan comentarios; como yo me puse primero a comentar, ahora tengo que aceptar que vengan y me echen los míos. No me voy a enojar. Que esperen energía y actitud, vamos con todo”, finalizó.