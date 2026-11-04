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Conozca al influencer que ‘critica’ a participantes de ‘Mira quién baila’ y ahora tendrá que demostrar su talento en la pista

Denis es un joven odontólogo de 29 años que se viralizó tras realizar ‘comentarizaciones’ del formarto de Teletica. Ahora, junto a Lucía Jiménez, se prepara para debutar en televisión

Denis tiene 29 años y es oriundo de Naranjo, aunque se mudó a San José para realizar sus estudios universitarios.
Denis tiene 29 años y es oriundo de Naranjo, aunque se mudó a San José para realizar sus estudios universitarios. Denis Aguilar
Fiorella Montoya

A inicios de este año, el creador de contenido Denis Aguilar no imaginó que estaría a las puertas de presentarse por primera vez en televisión nacional, en horario estelar y mucho menos bailando.

Él será el próximo invitado de Mira quién baila, programa de Teletica, y todo fue gracias a su forma auténtica y extrovertida de hacer videos, los cuales se fortalecieron y viralizaron en redes sociales cuando empezó a hacer “comentarizaciones” de los bailes del formato al que fue invitado.

Según sus propios datos, desde que comenzó a hacer dichas críticas, la cantidad de visualizaciones en su cuenta pasó de 3 millones a 10 millones e, incluso, la cantidad de sus seguidores se duplicó —pasando de unos 15.000 a superar los 30.000—, todo gracias a la forma en la que comenta el programa cada lunes.