AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Popular influencer será la estrella invitada en la próxima gala de ‘Mira quién baila’

El creador de contenido participará en el programa junto a la coreógrafa Lucía Jiménez.

El creador de contenido Denis Aguilar confirmó que será la figura invitada en la octava gala de 'Mira quién baila'.
El creador de contenido Denis Aguilar se mostró muy emocionado por la invitación a ser parte de la próxima gala de 'Mira quién baila'. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco

El creador de contenido costarricense Denis Aguilar, conocido solo como Denis en redes sociales, debutará en la pista de Mira quién baila el próximo domingo como el invitado especial de la octava gala de la competencia.

La noticia fue confirmada por el propio influencer a través de un video en sus cuentas oficiales, en el cual reveló los pormenores de la llamada telefónica en la que el conductor del espacio, Édgar Silva, le propuso unirse a la competencia.

“¿Ustedes pueden creer que cuando yo andaba de viaje allá en Ecuador me llamó Édgar Silva? Quedé en shock, o sea, literalmente no sabía ni qué decir”, confesó el joven al relatar la sorpresa que le generó la propuesta televisiva.