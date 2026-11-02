Popular influencer será la estrella invitada en la próxima gala de ‘Mira quién baila’

El creador de contenido costarricense Denis Aguilar, conocido solo como Denis en redes sociales, debutará en la pista de Mira quién baila el próximo domingo como el invitado especial de la octava gala de la competencia.

La noticia fue confirmada por el propio influencer a través de un video en sus cuentas oficiales, en el cual reveló los pormenores de la llamada telefónica en la que el conductor del espacio, Édgar Silva, le propuso unirse a la competencia.

“¿Ustedes pueden creer que cuando yo andaba de viaje allá en Ecuador me llamó Édgar Silva? Quedé en shock, o sea, literalmente no sabía ni qué decir”, confesó el joven al relatar la sorpresa que le generó la propuesta televisiva.

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