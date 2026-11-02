Conocido influencer se suma a reflexión tras muerte de Komanche

Corney, influencer costarricense, publicó un sentido mensaje de concientización a través de sus redes sociales a raíz del fallecimiento del creador de contenido salvadoreño Komanche, haciendo un llamado a visibilizar la salud mental y a reflexionar sobre la carga que suponen las agresiones digitales masivas.

El tico subrayó que quitarse la vida nunca debe tratarse como un tema prohibido, sino abordarse con seriedad y empatía en una época donde los usuarios están sometidos a un escrutinio constante.

“El suicidio es algo que sucede y tratarlo como un tema tabú no erradica el origen del problema ni mucho menos deja de suceder. Vivimos en una era de la exposición masiva de nuestras vidas, y estar expuestos a tantas opiniones de personas desconocidas, no todos son capaces de poder manejarlas ni tienen las herramientas para llevarlo de una manera adecuada”, externó Corney.

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