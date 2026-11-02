Conocido influencer se suma a reflexión tras muerte de Komanche

Corney, influencer costarricense, publicó un sentido mensaje de concientización a través de sus redes sociales a raíz del fallecimiento del creador de contenido salvadoreño Komanche, haciendo un llamado a visibilizar la salud mental y a reflexionar sobre la carga que suponen las agresiones digitales masivas.
El tico subrayó que quitarse la vida nunca debe tratarse como un tema prohibido, sino abordarse con seriedad y empatía en una época donde los usuarios están sometidos a un escrutinio constante.
“El suicidio es algo que sucede y tratarlo como un tema tabú no erradica el origen del problema ni mucho menos deja de suceder. Vivimos en una era de la exposición masiva de nuestras vidas, y estar expuestos a tantas opiniones de personas desconocidas, no todos son capaces de poder manejarlas ni tienen las herramientas para llevarlo de una manera adecuada”, externó Corney.
En sus declaraciones en video, el joven enfatizó el peso que conllevan los ataques en entornos virtuales:
“Todo lo que ponemos en redes sociales, todo lo que usted le comenta a una persona, no solo es un comentario y una opinión más; también es un mensaje que una persona detrás de una pantalla va a recibir. Si en algún momento nos afectaba el comentario que hacía la vecina del barrio hace 20 años, imagínense lo que es recibir 300.000 mensajes negativos; es difícil de manejar”, aseguró.
Reconocido influencer reflexiona tras muerte de Komanche
Asimismo, dirigió palabras de apoyo para quienes atraviesan cuadros de desesperanza o angustia severa, recordándoles que existen alternativas y acompañamiento:
“No es la solución, no es la manera para poder solucionar sus problemas. Háblenlos, encuentren a alguien con quien se puedan expresar. Definitivamente, uno nunca va a poder entender el dolor por el que pasa una persona que llega a considerar eso, pero el mayor propósito que uno pueda hacer es recordarles que de verdad sí hay esperanza, aunque ahorita no la vean”.
El tiktoker y youtuber concluyó advirtiendo sobre el espejismo de bienestar que muchas veces se proyecta en las pantallas: “No se olviden de preguntar cómo puede estar una persona y no solo creer que ya está bien o darlo por hecho por la vida que ven en redes sociales. Yo vivo de esto, que es brindar una perspectiva de la vida de uno que se cree que es completa, y muchas veces no es la realidad”.
Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.
El creador de contenido Corney instó a frenar el acoso en plataformas digitales y a buscar apoyo emocional ante momentos de crisis en relación al fallecimiento de Komanche.