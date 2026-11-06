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Viva

Concierto gratuito en San José revivirá sonidos precolombinos de ocarinas y flautas con las voces de Huba Watson, Canina y más

Este 7 de noviembre, en la explanada de la Plaza de la Cultura, el espectáculo presentará el disco ‘Primero fuimos música’

Primero fuimos música Canina Huba Watson
El artista costarricense Huba Watson se sumó a la grabación del disco 'Primeros fuimos música'. Cortesía
Jessica Rojas Ch.