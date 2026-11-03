Compañía Nacional de Teatro estrena ‘Chamaco’: thriller sobre el poder y la desigualdad

La obra de teatro Chamaco debuta en el Teatro de La Aduana bajo la producción de la Compañía Nacional de Teatro (CNT). La puesta en escena, escrita por el dramaturgo cubano Abel González Melo, inicia con un crimen navideño, invitando al espectador a cuestionar las dinámicas urbanas contemporáneas.

El espectáculo, concebido como un thriller social, parte de un hecho violento para desentrañar las heridas que marcan la convivencia urbana moderna.

A partir del trágico hallazgo, la narrativa se estructura en diez capítulos fragmentados que invitan a la audiencia a armar las piezas del suceso.

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