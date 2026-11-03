Compañía Nacional de Teatro estrena ‘Chamaco’: thriller sobre el poder y la desigualdad

La obra de teatro Chamacodebuta en el Teatro de La Aduana bajo la producción de la Compañía Nacional de Teatro (CNT). La puesta en escena, escrita por el dramaturgo cubano Abel González Melo, inicia con un crimen navideño, invitando al espectador a cuestionar las dinámicas urbanas contemporáneas.
El espectáculo, concebido como un thriller social, parte de un hecho violento para desentrañar las heridas que marcan la convivencia urbana moderna.
A partir del trágico hallazgo, la narrativa se estructura en diez capítulos fragmentados que invitan a la audiencia a armar las piezas del suceso.
No obstante, el desarrollo elude el molde policial tradicional para examinar las relaciones de dominio, las tensiones de clase, los secretos de familia y los estigmas asociados a la masculinidad en sociedades permeadas por la exclusión.
Bajo la dirección artística del realizador cubano Roberto Bautista Díaz, la obra se sostiene con el elenco conformado por Javier Enrique Mendoza Salgado, Roberto Zeledón, Juan José A. Ugalde, Valeria Méndez Solano, Ana Ulate Sancho, Pedro José Sánchez Rovira, Jeffry Calvo y Dennis Quirós Alvarado.
Para Bautista Díaz, el valor fundamental del texto radica en entender el entorno psicosocial que empuja a los individuos hacia situaciones límite, planteando interrogantes sobre las omisiones colectivas.
La puesta expone una partida de ajedrez simbólica donde las jerarquías entre padres e hijos y las dinámicas del abuso policial develan cómo los prejuicios condicionan el reconocimiento humano.
Por su parte, Pablo Piedra Matamoros, director ejecutivo del Teatro Popular Melico Salazar, valoró el impacto de la alianza interinstitucional.
“Esta coproducción demuestra lo que podemos alcanzar cuando nuestras instituciones trabajan con objetivos compartidos. Desde el Teatro Popular Melico Salazar contribuimos a generar las condiciones para que las propuestas artísticas lleguen al escenario y encuentren a sus públicos”, expresó el director ejecutivo.
Además, Piedra considera que la obra es un espacio que le permitirá a la audiencia analizar e incentivar el pensamiento crítico: “Chamaco es una oportunidad para disfrutar de una producción de gran intensidad dramática y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las realidades que atraviesan nuestra sociedad”.
El espectáculo está catalogado para mayores de 18 años y sus entradas, que incluyen en su precio el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tienen un valor de ₡8.000 para público general y ₡4.000 para estudiantes, personas adultas mayores y tarjetahabientes del programa Brete.
Adicionalmente, rige una promoción de 2x1 los jueves sobre el boleto general, mientras que las personas beneficiarias del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) podrán tramitar su acceso gratuito directamente en la ventanilla del teatro.
El montaje, gestado en coproducción con el Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), se mantendrá en cartelera hasta el 22 de noviembre en el Teatro de la Aduana Alberto Cañas, en barrio Aranjuez, San José.
Los boletos se adquieren en la plataforma digital boleteria.teatromelico.go.cr y en la boletería física de La Aduana dos horas antes de cada función. Para consultas, está habilitado el teléfono 2295-6032.