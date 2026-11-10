Compañía Nacional de Danza estrena temporada con tres obras gratuitas

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) presentará la temporada ANVERSO: Volumen I, una producción que se desarrollará del jueves 12 al domingo 15 de noviembre en el Teatro de la Danza, ubicado en las instalaciones del Centro Nacional de la Cultura (Cenac), en San José.

La temporada de la Compañía Nacional de Danza (CND) ubica a los propios bailarines de su elenco en el rol de directores coreográficos e investigadores escénicos, ofreciendo cuatro funciones completamente gratuitas.

La pieza ‘ISKAY’, con dirección coreográfica de Alejandra Núñez, explora el diálogo, la vulnerabilidad y la memoria compartida entre dos cuerpos. (Cortesía/Teatro Popular Melico Salazar )

Tres miradas coreográficas

El programa de ANVERSO: Volumen I está concebido como la primera entrega de un catálogo permanente en desarrollo y reúne tres piezas cortas con distintas visiones de la danza contemporánea:

ISKAY (Dirección coreográfica de Alejandra Núñez): Aborda el cuerpo como un espacio de memoria y afectos, explorando los canales de diálogo, la vulnerabilidad compartida y los procesos de reconstrucción emocional entre dos personas que atraviesan una experiencia común.

Aborda el cuerpo como un espacio de memoria y afectos, explorando los canales de diálogo, la vulnerabilidad compartida y los procesos de reconstrucción emocional entre dos personas que atraviesan una experiencia común. MÍMESIS (Dirección coreográfica de Elena Durán): Centra su investigación en los gestos individuales y en las posibilidades de conexión física, proponiendo a través del movimiento nuevas formas de relación, convivencia y construcción en colectivo.

Centra su investigación en los gestos individuales y en las posibilidades de conexión física, proponiendo a través del movimiento nuevas formas de relación, convivencia y construcción en colectivo. LAS 3 DIVINAS PERSONAS (Dirección coreográfica de Fabio Pérez): Plantea una reflexión crítica en torno a las presiones sociales y a la memoria colectiva que moldean el cuerpo humano, indagando en aquellos vestigios de sensibilidad que resisten dentro de una sociedad en constante transformación.

En ‘MÍMESIS’, la coreógrafa Elena Durán investiga los gestos individuales y la conexión física para plantear nuevas formas de convivencia a través del movimiento. (Cortesía/Teatro Popular Melico Salazar)

Solidaridad hacia Guanacaste

De forma complementaria, la CND, bajo la dirección artística de Manfred Rivera Redondo, activará durante las cuatro presentaciones la campaña benéfica Danza con Propósito.

Mediante esta iniciativa, se solicitará al público asistente la entrega voluntaria de alimentos no perecederos, productos de higiene personal, insumos de limpieza y materiales recreativos.

Las donaciones recolectadas serán entregadas a dos organizaciones sociales dedicadas al cuidado de personas de la tercera edad en Guanacaste: el Hogar de Ancianos de San Blas de Nicoya y la Asociación Centro Diurno de Atención al Ciudadano de la Tercera Edad de Santa Cruz.

Bajo la dirección de Fabio Pérez, la propuesta ‘LAS 3 DIVINAS PERSONAS’ reflexiona sobre las tensiones sociales y la sensibilidad humana en constante cambio. (Cortesía/Teatro Popular Melico Salazar)

Reservas

Las presentaciones en el Teatro de la Danza se llevarán a cabo el 12, 13 y 14 de noviembre a las 7 p. m., mientras que la última función será el 15 de noviembre, a las 6 p. m.

Aunque el acceso es gratuito, el cupo está condicionado al aforo físico de la sala, por lo que el público interesado deberá asegurar su espacio de forma previa, completando el formulario digital habilitado por la institución.