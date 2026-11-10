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Compañía Nacional de Danza estrena temporada con tres obras gratuitas

Con tres piezas dirigidas por artistas nacionales, el ciclo ‘ANVERSO: Volumen I’ se presentará en el Teatro de la Danza

Las coreógrafas Alejandra Núñez y Elena Durán, junto a Fabio Pérez, debutan como directores en la nueva temporada de la CND.
Las coreógrafas Alejandra Núñez y Elena Durán, junto a Fabio Pérez, debutan como directores en la nueva temporada de la CND. Teatro Popular Melico Salazar
Valeria Yuliana Arce Orozco