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¿Cómo sigue Antuan Fallas tras sufrir un esguince cervical en ‘Mira quién baila’?

El influencer ya había superado un susto previo con el tobillo en semanas anteriores

Antuan Fallas y Alhana Morales, participantes de la tercera temporada de Mira quién baila
Antuan Fallas aseguró que ya recuperó parte del movimiento en el cuello y que los estudios médicos descartaron una afectación mayor. redes
Valeria Yuliana Arce Orozco

El concursante de Mira quién baila, Antuan Fallas, presentó un esguince cervical derivado de un mal movimiento realizado durante una alzada acrobática con su compañera de pista, la bailarina profesional Alhanna Morales.

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido explicó que acudió a realizarse una resonancia magnética para evaluar o descartar un daño articular de mayor gravedad.

“Bueno, les cuento que hoy me fue mucho mejor que ayer. Ya hoy tengo un poquito más de movilidad en el cuello. Andaba haciéndome una resonancia para descartar cualquier lesión y saber como que todo está bien”, indicó el joven.