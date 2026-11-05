¿Cómo sigue Antuan Fallas tras sufrir un esguince cervical en ‘Mira quién baila’?

El concursante de Mira quién baila, Antuan Fallas, presentó un esguince cervical derivado de un mal movimiento realizado durante una alzada acrobática con su compañera de pista, la bailarina profesional Alhanna Morales.

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido explicó que acudió a realizarse una resonancia magnética para evaluar o descartar un daño articular de mayor gravedad.

“Bueno, les cuento que hoy me fue mucho mejor que ayer. Ya hoy tengo un poquito más de movilidad en el cuello. Andaba haciéndome una resonancia para descartar cualquier lesión y saber como que todo está bien”, indicó el joven.

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