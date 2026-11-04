Antuan Fallas sufre lesión durante ensayos de ‘Mira quién baila’ (video)

El influencer y participante de Mira quién baila (MQB) Antuan Fallas sufrió una lesión durante los ensayos de este martes 3 de noviembre, según dio a conocer en sus redes sociales.

“Me lesioné, gente”, escribió Fallas en una primera publicación. Posteriormente, compartió un video en el que aparece mientras recibe un masaje en la espalda.

En otra de sus publicaciones, el creador de contenido reveló cuál fue el diagnóstico que recibió. “Les quiero contar que tengo un esguince cervical... excelente, recen por mí”, expresó.

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