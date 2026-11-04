Antuan Fallas sufre lesión durante ensayos de ‘Mira quién baila’ (video)

El influencer y participante de Mira quién baila (MQB) Antuan Fallas sufrió una lesión durante los ensayos de este martes 3 de noviembre, según dio a conocer en sus redes sociales.
“Me lesioné, gente”, escribió Fallas en una primera publicación. Posteriormente, compartió un video en el que aparece mientras recibe un masaje en la espalda.
En otra de sus publicaciones, el creador de contenido reveló cuál fue el diagnóstico que recibió. “Les quiero contar que tengo un esguince cervical... excelente, recen por mí”, expresó.
Además, Fallas mostró cómo ocurrió el incidente mientras ensayaba junto a Alhana Morales, su pareja de baile en el programa de Teletica.
En el video se observa que la lesión ocurrió durante una cargada. El influencer debía pasar a Morales por detrás de su cuerpo, pero, al ejecutar el movimiento, recibió el peso de la bailarina en el cuello. Las imágenes muestran el momento en que siente el dolor y detiene el movimiento.
La pareja ensayaba para la gala del próximo domingo, donde dos parejas saldrán nominadas.
Antuan Fallas revela lesión que sufrió durante ensayos de ‘Mira quién baila’