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Antuan Fallas sufre lesión durante ensayos de ‘Mira quién baila’ (video)

El influencer compartió en redes sociales un video que muestra cómo ocurrió el accidente durante una cargada

Antuan Fallas, participante de la tercera gala de Mira quién baila.
Antuan Fallas ha destacado por su participación en el programa 'Mira quién baila'. redes
Fiorella Montoya

El influencer y participante de Mira quién baila (MQB) Antuan Fallas sufrió una lesión durante los ensayos de este martes 3 de noviembre, según dio a conocer en sus redes sociales.

“Me lesioné, gente”, escribió Fallas en una primera publicación. Posteriormente, compartió un video en el que aparece mientras recibe un masaje en la espalda.

En otra de sus publicaciones, el creador de contenido reveló cuál fue el diagnóstico que recibió. “Les quiero contar que tengo un esguince cervical... excelente, recen por mí”, expresó.