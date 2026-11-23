El reconocido cantante mexicano Christian Nodal provocó una serie de reacciones luego de dar a conocer que se despedía de los escenarios.

La noticia la dio en una publicación de Instagram, en la que agradeció a quienes asistieron a su último espectáculo y, además, hizo el anuncio que ya le da la vuelta al mundo.

“Mérida, Yucatán, de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México. Hasta nuevo aviso”, escribió el artista de canciones como Adiós amor y No te contaron mal.

La publicación, que menciona especialmente a México, ha provocado incertidumbre en sus fanáticos de todo el mundo, pues se desconoce si solo será una pausa con el público de su país o será en general.

“Gracias por tanto, los amo”, añadió.

Este fue el mensaje que compartió Christian Nodal en sus redes sociales. (Instagram)

Lo que sí se sabe es que el cantautor no atraviesa una de las mejores rachas en su vida personal y profesional. En días recientes, El Universal de México dio a conocer que se enfrenta contra su padre, Jesús Jaime González Terrazas, en los tribunales y que se disputan los derechos y el registro de su nombre artístico.

El 9 de noviembre, presentó un recurso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para frenar una solicitud que González Terrazas ingresó en setiembre de este año y que le otorgaría el permiso de usar la marca “Christian Nodal” en productos impresos, fotografías y artículos de papelería.

Además, el padre de Nodal posee tres marcas relacionadas con el nombre de su hijo. La primera es “CN Christian Nodal”, para actividades artísticas; también tiene “Nodal”, para servicios de entretenimiento, y “Christian Nodal Pal Cora”, para espectáculos en vivo.

Sumado a ello, posee los derechos de una reserva del nombre artístico de Nodal, la misma que obtuvo en 2016 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), cuando Christian era menor de edad.