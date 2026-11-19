El cantautor mexicano Christian Nodal presentó una oposición formal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para evitar que su padre registre su nombre artístico como marca comercial.

El diario mexicano El Universal obtuvo acceso al expediente de 128 páginas, con anexos incluidos, tramitado el 9 de noviembre de 2026.

Christian Nodal y su padre chocan legalmente por registros comerciales. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

La gestión legal ingresó de forma electrónica a las 3:55 p. m. mediante el abogado Ian Sergio Ibarra Hernández. El documento objeta la solicitud con expediente 3714831, la cual presentó Jesús Jaime González Terrazas el 30 de setiembre anterior.

En dicha petición, el padre del artista busca la titularidad comercial de la marca “CHRISTIAN NODAL” dentro de la clase 16. Esta categoría abarca productos impresos, fotografías y artículos de papelería, a diferencia de la clase 41 que cubre conciertos y espectáculos.

El representante legal del intérprete señaló en el escrito que González Terrazas no es la persona detrás del nombre artístico ni posee el consentimiento expreso del cantante para realizar ese trámite.

Antecedentes y argumentos jurídicos

Para respaldar el bloqueo de esta inscripción, la defensa del músico rescató dos objeciones previas emitidas por el propio IMPI contra su padre en 2016 y 2024. En ambas ocasiones, la institución cuestionó solicitudes que reproducían la identidad del cantante sin acreditar autorización.

En el antecedente de mayo de 2024 sobre la marca “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, el organismo advirtió que el prestigio del artista podía generar confusión entre los consumidores. Aunque el instituto concedió esos registros posteriormente, el abogado pidió considerar tales advertencias para evitar criterios contradictorios ante hechos idénticos.

La oposición invoca el artículo 173, fracción XIII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esa norma prohíbe inscribir nombres de personas con reconocimiento público cuando exista riesgo de engaño sobre el respaldo comercial de los productos.

Además, el equipo jurídico solicita que el IMPI declare la notoriedad de la marca tras los 10 años de trayectoria del intérprete. Para ello, aportó pruebas de plataformas musicales, documentación artística y cifras de seguidores en Facebook, Instagram y TikTok.

El recurso también cita el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el artículo 20.21 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Estos acuerdos protegen las marcas notorias incluso en categorías comerciales distintas.

Disputa previa por los derechos

Por su parte, Jesús Jaime González Terrazas posee tres marcas vigentes en la clase 41 de entretenimiento: “CN CHRISTIAN NODAL” (hasta abril de 2036), “NODAL” (hasta marzo de 2036) y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA” (hasta diciembre de 2034). Ambos comparten además dos registros para bebidas, bares y restaurantes vigentes hasta 2034.

El padre cuenta con una reserva de derechos sobre el nombre artístico tramitada en 2016 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), cuando el vocalista era menor de edad. Aunque una renovación de 2021 fijaba su vencimiento para el 18 de marzo de 2026, la entidad confirmó a El Universal en mayo que el derecho sigue vigente.

La reserva corresponde a un derecho distinto de las marcas comerciales registradas ante el IMPI.

Previo a esta acción de noviembre, el padre defendió otra solicitud iniciada el 7 de mayo de 2026 para espectáculos. El IMPI objetó ese trámite porque el artista inscribió la marca “C NODAL” tres días antes y por la existencia de registros compartidos.

El 7 de octubre, la abogada del progenitor, Elsa del Carmen Lugo Torres, respondió al organismo y aseguró que su cliente es el único dueño histórico de esos derechos artísticos y marcarios.

La jurista argumentó que el registro “C NODAL” del cantante obedeció a un error involuntario al intentar proteger solo un diseño. Asimismo, citó la disputa de la agrupación Bronco, cuyos integrantes usaron el nombre Los Gigantes de América mientras Lupe Esparza recuperaba sus derechos ante su exrepresentante.

Actualmente, el IMPI mantiene pendientes las resoluciones definitivas sobre las dos solicitudes del padre. De forma paralela, Christian Nodal enfrenta una oposición de José Manuel Maldonado Ayala contra su intento por registrar la marca “EL FORAJIDO”.